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أمن شرطة منطقة مكة ينفذ جولة ميدانية على الواجهة البحرية بجدة

بهدف تطبيق أنظمة الاحترازات الوقائية للحد من تفشي عدوى كورونا

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة مساء اليوم جولات ميدانية على الواجهة البحرية بمحافظة جدة، لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وعدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات. وقد حررت مخالفات بحق مخالفين للأنظمة والتي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا. وستكون الجولات الميدانية مستمرة على كامل المحافظة.

جدة شرطة مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد محافظة جدة

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أمن شرطة منطقة مكة ينفذ جولة ميدانية على الواجهة البحرية بجدة
سبق

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة مساء اليوم جولات ميدانية على الواجهة البحرية بمحافظة جدة، لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وعدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات. وقد حررت مخالفات بحق مخالفين للأنظمة والتي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا. وستكون الجولات الميدانية مستمرة على كامل المحافظة.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
11:03 PM

أمن شرطة منطقة مكة ينفذ جولة ميدانية على الواجهة البحرية بجدة

بهدف تطبيق أنظمة الاحترازات الوقائية للحد من تفشي عدوى كورونا

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عبدالله الراجحي - جدة
2
12,503

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة مساء اليوم جولات ميدانية على الواجهة البحرية بمحافظة جدة، لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وعدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات. وقد حررت مخالفات بحق مخالفين للأنظمة والتي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا. وستكون الجولات الميدانية مستمرة على كامل المحافظة.

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