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"الخالدي": الوطن شهد تطورات نوعية شاملة على مدار 5 سنوات

أكد أن خادم الحرمين عُرف على مستوى العالم بحزمه ولينه

أكد عضو مجلس الشورى عبدالله راشد الخالدي أن الوطن يعيش هذه الأيام فرحة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً للمملكة العربية السعودية.
وقال "الخالدي": كانت خمس سنوات مختلفة من جميع النواحي شهد الوطن خلالها تطورات نوعية في شتى مناحي الحياة على المستوى الداخلي وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي خارجياً، وكل هذا التطور يعكس ما عرف عنه من حكمة وبعد نظر وقراءة للتحديات التي تواجه الوطن ليتم تجاوزها والسير بهمة نحو مستقبل مشرق.

وأضاف: عرف الملك "سلمان" على مستوى العالم بحزمه ولينه فقد شاهدنا حزم الملك وثبات قرارته عندما يتطلب الموقف حزماً وتعامله باللين مع القضايا التي تساهم في توحيد الصف ولم شمل الأمة الإسلامية، وهذا ما جعل مملكتنا الغالية ولله الحمد تتبوأ مكانة مرموقة بين دول العالم ومواقفها تشكل ثقلاً على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأردف: يأتي تقدم المملكة إلى المرتبة الأولى من بين ١٩٠ دولة في العالم في سرعة الإصلاحات والتطوير المستمر كدليل واضح على حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين وإننا نمضي قدماً لتحقيق الرؤية الطموحة ٢٠٣٠ .


وتابع: إذا تحدثنا عن التحول الوطني فلا بد أن نتحدث عن القائد الملهم ولي العهد الاستثنائي الذي يقود مرحلة استثنائية فقد أصبحت رؤية المملكة 2030 حديث العالم وأصبحنا نرى مخرجات هذه الرؤيا الطموحة تتحقق ونعيشها واقعاً ملموساً رأينا نتائجها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وقال "الخالدي": نحن نعيش في زمن استثنائي وبقيادة استثنائية وظروف مختلفة تجعلنا ننظر بفخر واعتزاز لهذا الوطن وقيادته متطلعين لمستقبل مشرق في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عضو مجلس الشورى عبدالله الخالدي الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخالدي": الوطن شهد تطورات نوعية شاملة على مدار 5 سنوات
سبق

أكد عضو مجلس الشورى عبدالله راشد الخالدي أن الوطن يعيش هذه الأيام فرحة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً للمملكة العربية السعودية.
وقال "الخالدي": كانت خمس سنوات مختلفة من جميع النواحي شهد الوطن خلالها تطورات نوعية في شتى مناحي الحياة على المستوى الداخلي وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي خارجياً، وكل هذا التطور يعكس ما عرف عنه من حكمة وبعد نظر وقراءة للتحديات التي تواجه الوطن ليتم تجاوزها والسير بهمة نحو مستقبل مشرق.

وأضاف: عرف الملك "سلمان" على مستوى العالم بحزمه ولينه فقد شاهدنا حزم الملك وثبات قرارته عندما يتطلب الموقف حزماً وتعامله باللين مع القضايا التي تساهم في توحيد الصف ولم شمل الأمة الإسلامية، وهذا ما جعل مملكتنا الغالية ولله الحمد تتبوأ مكانة مرموقة بين دول العالم ومواقفها تشكل ثقلاً على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأردف: يأتي تقدم المملكة إلى المرتبة الأولى من بين ١٩٠ دولة في العالم في سرعة الإصلاحات والتطوير المستمر كدليل واضح على حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين وإننا نمضي قدماً لتحقيق الرؤية الطموحة ٢٠٣٠ .


وتابع: إذا تحدثنا عن التحول الوطني فلا بد أن نتحدث عن القائد الملهم ولي العهد الاستثنائي الذي يقود مرحلة استثنائية فقد أصبحت رؤية المملكة 2030 حديث العالم وأصبحنا نرى مخرجات هذه الرؤيا الطموحة تتحقق ونعيشها واقعاً ملموساً رأينا نتائجها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وقال "الخالدي": نحن نعيش في زمن استثنائي وبقيادة استثنائية وظروف مختلفة تجعلنا ننظر بفخر واعتزاز لهذا الوطن وقيادته متطلعين لمستقبل مشرق في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
05:46 PM

"الخالدي": الوطن شهد تطورات نوعية شاملة على مدار 5 سنوات

أكد أن خادم الحرمين عُرف على مستوى العالم بحزمه ولينه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عضو مجلس الشورى عبدالله راشد الخالدي أن الوطن يعيش هذه الأيام فرحة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً للمملكة العربية السعودية.
وقال "الخالدي": كانت خمس سنوات مختلفة من جميع النواحي شهد الوطن خلالها تطورات نوعية في شتى مناحي الحياة على المستوى الداخلي وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي خارجياً، وكل هذا التطور يعكس ما عرف عنه من حكمة وبعد نظر وقراءة للتحديات التي تواجه الوطن ليتم تجاوزها والسير بهمة نحو مستقبل مشرق.

وأضاف: عرف الملك "سلمان" على مستوى العالم بحزمه ولينه فقد شاهدنا حزم الملك وثبات قرارته عندما يتطلب الموقف حزماً وتعامله باللين مع القضايا التي تساهم في توحيد الصف ولم شمل الأمة الإسلامية، وهذا ما جعل مملكتنا الغالية ولله الحمد تتبوأ مكانة مرموقة بين دول العالم ومواقفها تشكل ثقلاً على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأردف: يأتي تقدم المملكة إلى المرتبة الأولى من بين ١٩٠ دولة في العالم في سرعة الإصلاحات والتطوير المستمر كدليل واضح على حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين وإننا نمضي قدماً لتحقيق الرؤية الطموحة ٢٠٣٠ .


وتابع: إذا تحدثنا عن التحول الوطني فلا بد أن نتحدث عن القائد الملهم ولي العهد الاستثنائي الذي يقود مرحلة استثنائية فقد أصبحت رؤية المملكة 2030 حديث العالم وأصبحنا نرى مخرجات هذه الرؤيا الطموحة تتحقق ونعيشها واقعاً ملموساً رأينا نتائجها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وقال "الخالدي": نحن نعيش في زمن استثنائي وبقيادة استثنائية وظروف مختلفة تجعلنا ننظر بفخر واعتزاز لهذا الوطن وقيادته متطلعين لمستقبل مشرق في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

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