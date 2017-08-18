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"أمير تبوك" يُكَرّم منسوبي القطاعات والأجهزة المشاركة بالحج

تقديرًا لجهودهم بمراحل قدوم الحجاج والمغادرة بعد أداء الفريضة

يُكَرّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة، مساء غد الاثنين في القصر الحكومي، منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية، التي شاركت في أعمال الحج لهذا العام بمنفذ حالة عمار؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم ومغادرتهم المنفذ.

وأكد نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبدالله الحقباني، أن تكريم أمير المنطقة لمنسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية؛ يأتي تقديرًا للجهود التي بذلوها على مدار الساعة؛ سواءً في المرحلة الأولى لقدوم الحجاج أو المرحلة الثانية لمغادرتهم، بعد أداء الفريضة؛ منوهًا بدعم ومتابعة الأمير فهد بن سلطان للخدمات التي قُدّمت لحجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

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"أمير تبوك" يُكَرّم منسوبي القطاعات والأجهزة المشاركة بالحج
سبق

يُكَرّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة، مساء غد الاثنين في القصر الحكومي، منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية، التي شاركت في أعمال الحج لهذا العام بمنفذ حالة عمار؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم ومغادرتهم المنفذ.

وأكد نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبدالله الحقباني، أن تكريم أمير المنطقة لمنسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية؛ يأتي تقديرًا للجهود التي بذلوها على مدار الساعة؛ سواءً في المرحلة الأولى لقدوم الحجاج أو المرحلة الثانية لمغادرتهم، بعد أداء الفريضة؛ منوهًا بدعم ومتابعة الأمير فهد بن سلطان للخدمات التي قُدّمت لحجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
01:00 PM

"أمير تبوك" يُكَرّم منسوبي القطاعات والأجهزة المشاركة بالحج

تقديرًا لجهودهم بمراحل قدوم الحجاج والمغادرة بعد أداء الفريضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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يُكَرّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة، مساء غد الاثنين في القصر الحكومي، منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية، التي شاركت في أعمال الحج لهذا العام بمنفذ حالة عمار؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم ومغادرتهم المنفذ.

وأكد نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبدالله الحقباني، أن تكريم أمير المنطقة لمنسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية؛ يأتي تقديرًا للجهود التي بذلوها على مدار الساعة؛ سواءً في المرحلة الأولى لقدوم الحجاج أو المرحلة الثانية لمغادرتهم، بعد أداء الفريضة؛ منوهًا بدعم ومتابعة الأمير فهد بن سلطان للخدمات التي قُدّمت لحجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

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