حولي.. كويتية تطعن وافديْن سورييْن لأسباب مجهولة والأمن يحقق

نُقِلوا جميعًا للمستشفى.. ووُضعت قيد التحفظ للوقوف على الملابسات

تباشر القطاعات الأمنية بالكويت، واقعة إقدام مواطنة على طعن اثنين من الوافدين السوريين، لأسباب قِيل إن التحري جارٍ لكشفها.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصدر أمني كويتي، أن الأمن الجنائي يتعامل مع قضية؛ مشيرًا إلى ورود بلاغ "إلى عمليات الداخلية، عن وقوع مشاجرة وطعن في إحدى مناطق محافظة حولي، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ".

وذكر المصدر أن التحقيقات كشفت أن "مواطنة قامت خلال مشاجرة مع وافد سوري بتوجيه طعنات إليه بالسكين، ولدى تدخّل وافد سوري آخر، وجّهت إليه عدة طعنات هو الآخر؛ فيما أصيبت هي الأخرى خلال المشاجرة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى".

وفيما ذكرت وسائل إعلام أن واقعة الطعن جرت بسبب خلاف مالي؛ قالت أخرى إن المواطنة الكويتية قيد التحفظ؛ للوقوف على ملابسات الحادث.