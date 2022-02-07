"إغلاق إجباري" للبرلمان التركي بعد إصابة 200 نائب بكورونا

بعد يومين من إصابة "أردوغان" وزوجته بمتحور أوميكرون

قرر البرلمان التركي، الاثنين، تعليق جلساته لمدة أسبوع، إثر إصابة عدد كبير من أعضائه بفيروس كورونا، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، كشفت مصادر تركية عن إصابة أكثر من 200 نائب في البرلمان التركي على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وكان البرلمان اتخذ خطوة مماثلة في العشرين من يناير الماضي للسبب ذاته، ولمدة استمرت حينها 10 أيام.

وتحتل تركيا المركز السابع عالميًا من حيث عدد إصابات "كوفيد 19"، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

وسجلت تركيا حتى الآن أكثر من 12 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما توفي من جراء الوباء أكثر من 88 ألف شخص.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، إصابته بالمرض، وكتب على "تويتر": "بعد الشعور بأعراض خفيفة ثبتت إصابتي وزوجتي بفيروس كورونا. لحسن الحظ العدوى خفيفة وعلمنا بأنها ناجمة عن المتحور أوميكرون".

وأضاف أردوغان: "سنواصل القيام بواجباتنا وبعملنا من المنزل. نتمنى أن تتوجهوا بالدعاء من أجلنا".

وكان الرئيس التركي قد تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد 19" في يونيو الماضي.

