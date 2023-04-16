في أقل من 24 ساعة.. القبض على 3 أشخاص اختطفوا مقيماً وهددوه بالقتل في الرياض

بعد تداول مقطع فيديو لهم بمنصات التواصل.. وجارٍ اتخاذ اللازم حيالهم

رصد سناب وزارة الداخلية اليوم الخميس واقعة القبض على ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع وهم يهددون مقيماً اختطفوه إلى منطقة صحراوية خارج النطاق العمراني لمدينة الرياض، بالاعتداء بالضرب والتلفظ عليه بألفاظ نابية وتهديده بالقتل بسبب خلاف سابق.

وبعد تداول المقطع في منصات التواصل الإجتماعي نجح رجال البحث والتحري بشرطة الرياض من الإطاحة بهم في أقل من أربع وعشرين ساعة، وسيتم تحويلهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجرات اللازمة بحقهم.