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لا تمنع التنزه اكشتوا.. "أجواء نهاية الأسبوع" بتوقيع "الحصيني": هذا ما يطرأ

تَوقع تشكّل سحب ممطرة بعد غد السبت على أجزاء من مرتفعات مناطق عدة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، أجواء معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة، لتتراوح الحرارة العظمى من 23°C إلى 28°C خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أجواء مكة والمدينة وجازان ليلًا من معتدلة إلى لطيفة، الرياح متوقعة على معظم السعودية من هادئة إلى متوسطة، لا تمنع من التنزه، اكشتوا.. من يرغب في البقاء في الليل خارج المدن في الأماكن المكشوفة في الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات، ملابس شتوية ثقيلة في البر ومتوسطة في الأماكن المفتوحة داخل المدن".

وتابع: "متوقع من الجمعة أن يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق، عما سجلته الحرارة يوم الأربعاء 28/ 6/ 1442هـ".

وأردف: "عن الأمطار، متوقع -إن شاء الله- تشكّل بعض السحب الممطرة يوم السبت 1/ 7/ 1442هـ على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان ومكة وجنوب المدينة".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا تمنع التنزه اكشتوا.. "أجواء نهاية الأسبوع" بتوقيع "الحصيني": هذا ما يطرأ
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، أجواء معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة، لتتراوح الحرارة العظمى من 23°C إلى 28°C خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أجواء مكة والمدينة وجازان ليلًا من معتدلة إلى لطيفة، الرياح متوقعة على معظم السعودية من هادئة إلى متوسطة، لا تمنع من التنزه، اكشتوا.. من يرغب في البقاء في الليل خارج المدن في الأماكن المكشوفة في الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات، ملابس شتوية ثقيلة في البر ومتوسطة في الأماكن المفتوحة داخل المدن".

وتابع: "متوقع من الجمعة أن يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق، عما سجلته الحرارة يوم الأربعاء 28/ 6/ 1442هـ".

وأردف: "عن الأمطار، متوقع -إن شاء الله- تشكّل بعض السحب الممطرة يوم السبت 1/ 7/ 1442هـ على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان ومكة وجنوب المدينة".

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
09:07 AM

لا تمنع التنزه اكشتوا.. "أجواء نهاية الأسبوع" بتوقيع "الحصيني": هذا ما يطرأ

تَوقع تشكّل سحب ممطرة بعد غد السبت على أجزاء من مرتفعات مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، أجواء معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة، لتتراوح الحرارة العظمى من 23°C إلى 28°C خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أجواء مكة والمدينة وجازان ليلًا من معتدلة إلى لطيفة، الرياح متوقعة على معظم السعودية من هادئة إلى متوسطة، لا تمنع من التنزه، اكشتوا.. من يرغب في البقاء في الليل خارج المدن في الأماكن المكشوفة في الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات، ملابس شتوية ثقيلة في البر ومتوسطة في الأماكن المفتوحة داخل المدن".

وتابع: "متوقع من الجمعة أن يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق، عما سجلته الحرارة يوم الأربعاء 28/ 6/ 1442هـ".

وأردف: "عن الأمطار، متوقع -إن شاء الله- تشكّل بعض السحب الممطرة يوم السبت 1/ 7/ 1442هـ على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان ومكة وجنوب المدينة".

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