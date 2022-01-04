"وزير الرياضة" يرفع خالص الشكر والعرفان لمقام ولاة الأمر على الدعم اللامحدود لقطاع الرياضة

عقب صدور قرار مجلس الوزراء بتصرف وزارة الرياضة بالعقارات البلدية

رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام كبيرين.



جاء ذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء، اليوم، والقاضي بتطبيق وزارة الرياضة للأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي على الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة لها، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة.



وقال "الفيصل" في تصريح صحفي: "إن قرار مجلس الوزراء يُعد نقلة نوعية تُسهم في صناعة المزيد من فرص الاستثمار لرياضة هذا الوطن الغالي، وتوفير بيئة ملائمة للنهوض بالاقتصاد الرياضي ومساهمته الفعّالة في استمرار نمو الناتج المحلي، وصولًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ ما يساهم في نمو هذا القطاع الحيوي والمهم وتحفيز كافة شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة وزيادة الاهتمام بها".



واختتم وزير الرياضة تصريحه قائلًا: "نحمد الله – عز وجل – الذي منّ على هذه البلاد الغالية بقيادة حكيمة، تسعى إلى تحقيق كل تطلعات شعبها في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، وما الاهتمام الذي يحظى به قطاعنا الرياضي إلا تجسيد واضح وملموس على أن الرياضة تعد إحدى أهم أولويات قيادتنا، لكي تحقق الأهداف المنشودة لها، ولتحتل مكانتها الطبيعية عالمياً".