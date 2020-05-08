النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العتيبي": الدراما ليست استدرارًا للعواطف.. ويجب الابتعاد عن التابوهات الثلاث

قال:"لا يعني إثارة الجدل أن العمل متفوق دراميًا.. والعمل الموجه يسقط فنيًا"

انتقد المخرج والكاتب المسرحي رجا العتيبي بعض الأعمال الدرامية التي تركز على (الجنس , والسياسة, والدين), معتبرًا أن "التركيز على التابوهات الثلاث لا يُدرج العمل ضمن الأعمال الدرامية, حتى يعدوه من الدراما".

وتفصيلاً، أوضح الكاتب "العتيبي" أن :"التابوهات الثلاث جاءت من وضع "المنتج التاجر", وليست من وضع الفنان, التاجر يريد أن يبيع, وهي أكثر الأساليب مبيعًا وإثارة للمشاهدين, مؤكدًا:"لا يعني إثارة الجدل أن العمل متفوق دراميًا إطلاقًا".

وقال لـ"سبق":"علينا أن نعرف أن التابوهات الثلاث (الجنس , السياسة , الدين) ليست من عناصر الدراما, في الوقت الذي يتناسى فيه العمل العناصر الرئيسة مثل: الصراع, تطور الشخصيات, تطور الحدث, المفاجآت, التشويق, الضرورة والاحتمال".

وأضاف :"التركيز على التابوهات الثلاث لا يُدرج العمل ضمن الأعمال الدرامية, حتى قالوا عنه دراما, فهي جاءت من وضع "المنتج التاجر" وليس من وضع الفنان,التاجر يريد أن يبيع, وهي أكثر الأساليب مبيعًا وإثارة للمشاهدين, لعب على وتر العواطف والصراعات والأيدلوجيات".

وأشار :"أما إذا قالوا (نوصل رسالة) فهنا يسقط العمل, لأن الفن لا يحمل رسائل توعوية ولا توجيهية ولا إرشادية, الفن أكبر من ذلك: يؤسس للجمال, يثري الحياة, الفن حالة فرح , يسمو فوق الغرائز والخداع، يمكن للتابوهات الثلاث أن تكون موضوعًا للعمل الدرامي, ولكن لا تكون "عنصرًا" رئيسًا يقوم العمل عليه وحده, ونهمل ما عداه من فنون الدراما وعناصرها وجماليتها".

وأوضح: "المتتبع لبعض الأعمال يشاهد أعمالاً (سياسية , أو تاريخية, أو اجتماعية), من دون أن تكون داخل (البناء الدرامي), مجرد قضايا تناقش بشكل (تمثيلي) لا أقل ولا أكثر، فالدراما ليست مؤتمرًا ولا ندوة ولا محاضرة حتى تطرح موضوعات للنقاش".

وبيّن:"ولا يعني إثارة الجدل أن العمل متفوق دراميًا إطلاقًا, ولو دققنا النظر في النقاشات, نجد أنها نقاشات في الموضوع, وليس في الجوانب الفنية, وكأننا أمام مؤتمر كل يبدي رأيه, ووجهة نظره, فرق كبير أن يكون الجدل حول (الموضوع) أو يكون حول (الجمال), الأعمال السياسية بالضرورة هي أعمال (موجهة) والعمل الموجه يسقط فنيًا".

واختتم:"الأعمال الاجتماعية التي تناقش هموم الناس, أعمال إرشادية والأعمال الإرشادية تسقط فنيًا, والأعمال التاريخية أعمال (تعليمية) والعمل التعليمي يسقط فنيًا, مهما استعاروا (تقنية التمثيل), التمثيل وحده لا يعني أن العمل درامي, يهمنا (البناء) هل هو بناء درامي أم لا, هذا الفيصل في الحكم على العمل الدرامي؟".

الأعمال الدرامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العتيبي": الدراما ليست استدرارًا للعواطف.. ويجب الابتعاد عن التابوهات الثلاث
سبق

انتقد المخرج والكاتب المسرحي رجا العتيبي بعض الأعمال الدرامية التي تركز على (الجنس , والسياسة, والدين), معتبرًا أن "التركيز على التابوهات الثلاث لا يُدرج العمل ضمن الأعمال الدرامية, حتى يعدوه من الدراما".

وتفصيلاً، أوضح الكاتب "العتيبي" أن :"التابوهات الثلاث جاءت من وضع "المنتج التاجر", وليست من وضع الفنان, التاجر يريد أن يبيع, وهي أكثر الأساليب مبيعًا وإثارة للمشاهدين, مؤكدًا:"لا يعني إثارة الجدل أن العمل متفوق دراميًا إطلاقًا".

وقال لـ"سبق":"علينا أن نعرف أن التابوهات الثلاث (الجنس , السياسة , الدين) ليست من عناصر الدراما, في الوقت الذي يتناسى فيه العمل العناصر الرئيسة مثل: الصراع, تطور الشخصيات, تطور الحدث, المفاجآت, التشويق, الضرورة والاحتمال".

وأضاف :"التركيز على التابوهات الثلاث لا يُدرج العمل ضمن الأعمال الدرامية, حتى قالوا عنه دراما, فهي جاءت من وضع "المنتج التاجر" وليس من وضع الفنان,التاجر يريد أن يبيع, وهي أكثر الأساليب مبيعًا وإثارة للمشاهدين, لعب على وتر العواطف والصراعات والأيدلوجيات".

وأشار :"أما إذا قالوا (نوصل رسالة) فهنا يسقط العمل, لأن الفن لا يحمل رسائل توعوية ولا توجيهية ولا إرشادية, الفن أكبر من ذلك: يؤسس للجمال, يثري الحياة, الفن حالة فرح , يسمو فوق الغرائز والخداع، يمكن للتابوهات الثلاث أن تكون موضوعًا للعمل الدرامي, ولكن لا تكون "عنصرًا" رئيسًا يقوم العمل عليه وحده, ونهمل ما عداه من فنون الدراما وعناصرها وجماليتها".

وأوضح: "المتتبع لبعض الأعمال يشاهد أعمالاً (سياسية , أو تاريخية, أو اجتماعية), من دون أن تكون داخل (البناء الدرامي), مجرد قضايا تناقش بشكل (تمثيلي) لا أقل ولا أكثر، فالدراما ليست مؤتمرًا ولا ندوة ولا محاضرة حتى تطرح موضوعات للنقاش".

وبيّن:"ولا يعني إثارة الجدل أن العمل متفوق دراميًا إطلاقًا, ولو دققنا النظر في النقاشات, نجد أنها نقاشات في الموضوع, وليس في الجوانب الفنية, وكأننا أمام مؤتمر كل يبدي رأيه, ووجهة نظره, فرق كبير أن يكون الجدل حول (الموضوع) أو يكون حول (الجمال), الأعمال السياسية بالضرورة هي أعمال (موجهة) والعمل الموجه يسقط فنيًا".

واختتم:"الأعمال الاجتماعية التي تناقش هموم الناس, أعمال إرشادية والأعمال الإرشادية تسقط فنيًا, والأعمال التاريخية أعمال (تعليمية) والعمل التعليمي يسقط فنيًا, مهما استعاروا (تقنية التمثيل), التمثيل وحده لا يعني أن العمل درامي, يهمنا (البناء) هل هو بناء درامي أم لا, هذا الفيصل في الحكم على العمل الدرامي؟".

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
12:18 AM

"العتيبي": الدراما ليست استدرارًا للعواطف.. ويجب الابتعاد عن التابوهات الثلاث

قال:"لا يعني إثارة الجدل أن العمل متفوق دراميًا.. والعمل الموجه يسقط فنيًا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,458

انتقد المخرج والكاتب المسرحي رجا العتيبي بعض الأعمال الدرامية التي تركز على (الجنس , والسياسة, والدين), معتبرًا أن "التركيز على التابوهات الثلاث لا يُدرج العمل ضمن الأعمال الدرامية, حتى يعدوه من الدراما".

وتفصيلاً، أوضح الكاتب "العتيبي" أن :"التابوهات الثلاث جاءت من وضع "المنتج التاجر", وليست من وضع الفنان, التاجر يريد أن يبيع, وهي أكثر الأساليب مبيعًا وإثارة للمشاهدين, مؤكدًا:"لا يعني إثارة الجدل أن العمل متفوق دراميًا إطلاقًا".

وقال لـ"سبق":"علينا أن نعرف أن التابوهات الثلاث (الجنس , السياسة , الدين) ليست من عناصر الدراما, في الوقت الذي يتناسى فيه العمل العناصر الرئيسة مثل: الصراع, تطور الشخصيات, تطور الحدث, المفاجآت, التشويق, الضرورة والاحتمال".

وأضاف :"التركيز على التابوهات الثلاث لا يُدرج العمل ضمن الأعمال الدرامية, حتى قالوا عنه دراما, فهي جاءت من وضع "المنتج التاجر" وليس من وضع الفنان,التاجر يريد أن يبيع, وهي أكثر الأساليب مبيعًا وإثارة للمشاهدين, لعب على وتر العواطف والصراعات والأيدلوجيات".

وأشار :"أما إذا قالوا (نوصل رسالة) فهنا يسقط العمل, لأن الفن لا يحمل رسائل توعوية ولا توجيهية ولا إرشادية, الفن أكبر من ذلك: يؤسس للجمال, يثري الحياة, الفن حالة فرح , يسمو فوق الغرائز والخداع، يمكن للتابوهات الثلاث أن تكون موضوعًا للعمل الدرامي, ولكن لا تكون "عنصرًا" رئيسًا يقوم العمل عليه وحده, ونهمل ما عداه من فنون الدراما وعناصرها وجماليتها".

وأوضح: "المتتبع لبعض الأعمال يشاهد أعمالاً (سياسية , أو تاريخية, أو اجتماعية), من دون أن تكون داخل (البناء الدرامي), مجرد قضايا تناقش بشكل (تمثيلي) لا أقل ولا أكثر، فالدراما ليست مؤتمرًا ولا ندوة ولا محاضرة حتى تطرح موضوعات للنقاش".

وبيّن:"ولا يعني إثارة الجدل أن العمل متفوق دراميًا إطلاقًا, ولو دققنا النظر في النقاشات, نجد أنها نقاشات في الموضوع, وليس في الجوانب الفنية, وكأننا أمام مؤتمر كل يبدي رأيه, ووجهة نظره, فرق كبير أن يكون الجدل حول (الموضوع) أو يكون حول (الجمال), الأعمال السياسية بالضرورة هي أعمال (موجهة) والعمل الموجه يسقط فنيًا".

واختتم:"الأعمال الاجتماعية التي تناقش هموم الناس, أعمال إرشادية والأعمال الإرشادية تسقط فنيًا, والأعمال التاريخية أعمال (تعليمية) والعمل التعليمي يسقط فنيًا, مهما استعاروا (تقنية التمثيل), التمثيل وحده لا يعني أن العمل درامي, يهمنا (البناء) هل هو بناء درامي أم لا, هذا الفيصل في الحكم على العمل الدرامي؟".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,992
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,854
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,156
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,092

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة