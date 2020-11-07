بالفيديو.. عرس يمني يُفزع الحوثيين والميلشيا تفض الحفل

يمنيون: قيادات الحوثي خافت من تحول الزفاف إلى مظاهرة شعبية

احتشد آلاف اليمنيين أمس الجمعة، في ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء؛ احتفالا بزفاف اليوتيوبر اليمني مصطفى المومري، لكن المشهد الحاشد وامتلاء الميدان أصاب قيادات مليشيا الحوثي بالرعب، فتدخلت قوة حوثية مسلحة وأخرجت العريس من الميدان، قبل أن تعود وتعلن إلغاء الزفاف.

وتحت عنوان "شاهد لحظة إخراج مصطفى المومري من ميدان السبعين"، قال موقع "نافذة اليمن": اصطحب عدد من مسلحي جماعة الحوثي، عصر الجمعة، العريس اليوتيوبر مصطفى المومري على متن طقم عسكري، من وسط الحشود الكبيرة التي حضرت إلى ميدان السبعين للمشاركة في حفل زفافه بالعاصمة صنعاء.

ونشر الموقع فيديو للحظة اصطحاب مليشيا الحوثي، للمومري من الميدان، وذلك قبل ساعات قليلة من إلغاء حفل الزفاف واعتذار العريس عن عدم الحضور.

وكان اليوتيوبر اليمني مصطفى المومري قد وجه دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لمعجبيه لحضور عرسه، وتفاجأ بحضور جماهير كبيرة لم يكن يتصورها، وبعدها تم نقل مراسم حفل العرس من إحدى القاعات المغلقة إلى ميدان السبعين في مدينة صنعاء وهو ميدان تستخدمه مليشيا الحوثي لإقامة مهرجاناتها.

لكن الحضور الكبير وغير المسبوق أثار مخاوف مليشيا الحوثي، حيث أرسلت قوات عسكرية إلى ميدان السبعين وقامت باعتقال العريس، ونقله إلى منزله وإجباره على الظهور بشكل مباشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وإخبار المحتشدين بإلغاء العرس ويعتذر لهم عن هذه الخطوة التي قال إنها جاءت خارج عن إرادته.

وحسب "نافذة اليمن"، حضر الحفل عدد من الفنانيين اليمنيين على رأسهم حمود السمة ويحيى عنبة، لإحياء حفل السمر، ولكن أحد القائمين على حفل الزفاف أبلغ الحضور عبر مكبرات الصوت، أن اليوتيوبر مصطفى المومري، اعتذر عن حضور حفله الليلة؛ بسبب تعرضه لأزمة ضيق تنفس، وأنه غادر الحفل لهذا السبب.

ويضيف الموقع، غير أن نشطاء محليين في صنعاء اتهموا جماعة الحوثي بإلغاء حفل زفاف اليوتيوبر مصطفى المومري، بعد أن توافدت حشود هائلة من الجماهير المعجبين والمحبين إلى ميدان السبعين.

وأكدوا أن أطقماً تابعة لداخلية صنعاء غير المعترف بها، طوقت ميدان السبعين وأجبرت القائمين على الحفل على إلغاء الزفاف بزعم اجراءت أمنية.

وأعرب نشطاء يمنيون عن سخريتهم واستيائهم الكبير من إلغاء الزفاف الذي لم يشهده اليمن في تاريخه بالحضور الكبير الذي حظي به المومري.

وقال شهود العيان إن عدداً من الأطقم الحوثية حاصرت منزل المومري في شارع هائل، ومنعوا خروج الزفة، الأمر الذي دفع بأسرة المومري إلى الإعتذار وإنهاء العرس بزعم إصابة العريس بضيق التنفس.

ويرى سياسيون أن مخاوف الحوثيين من تحول الزفاف إلى مظاهرة شعبية قد يكون هو السبب الرئيسي وراء إلغائه، ونشر عناصرها بكثافة في محيطه بزعم تأمينه.

يقول الكاتب الصحفي عادل الأحمدي في منشور في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شعرت سلطات الميلشيا بالفزع من أن يؤهل هذا الحشد لمظاهرات مناوئة، فطلبت من العريس، أو بالأصح، أرغمته على التواري عن الأنظار فقام بمغادرة السبعين وأطل ببث يعتذر فيه للضيوف في الصالة معلناً إلغاء العرس".

جدير بالذكر أن مصطفى المومري هو يوتيوبر يمني شهير، لديه قرابة 800 ألف متابع، ويقدم المومري فيديوهات شعبية بسيطة تنتقد الأوضاع في اليمن وتلاقي إعجاب الكثيرين.