ترقية 680 موظفاً وموظفة في أمانة منطقة الرياض
للمراتب العاشرة فما دون بعد أن توفرت فيهم الشروط
أصدر أمين منطقة الرياض، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، قراراً بترقية (680) موظفاً وموظفة من منسوبي أمانة منطقة الرياض، للمراتب العاشرة فما دون، بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.
صرح بذلك وكيل الأمين المساعد للاستثمار والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية المهندس محمد بن عبدالله العقل، الذي تقدم بالشكر والتقدير لأمين منطقة الرياض بالنيابة عن الزملاء المترقين.
وثمّن لأمين الرياض حرصه واهتمامه بمنسوبي الأمانة متمنياً لهم دوام التوفيق وأن تكون ترقيتهم دافعاً لمزيد من العطاء في مواقعهم الوظيفية.
ترقية 680 موظفاً وموظفة في أمانة منطقة الرياض
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-01-25
أصدر أمين منطقة الرياض، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، قراراً بترقية (680) موظفاً وموظفة من منسوبي أمانة منطقة الرياض، للمراتب العاشرة فما دون، بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.
صرح بذلك وكيل الأمين المساعد للاستثمار والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية المهندس محمد بن عبدالله العقل، الذي تقدم بالشكر والتقدير لأمين منطقة الرياض بالنيابة عن الزملاء المترقين.
وثمّن لأمين الرياض حرصه واهتمامه بمنسوبي الأمانة متمنياً لهم دوام التوفيق وأن تكون ترقيتهم دافعاً لمزيد من العطاء في مواقعهم الوظيفية.
25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
08:35 PM
ترقية 680 موظفاً وموظفة في أمانة منطقة الرياض
للمراتب العاشرة فما دون بعد أن توفرت فيهم الشروط
أصدر أمين منطقة الرياض، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، قراراً بترقية (680) موظفاً وموظفة من منسوبي أمانة منطقة الرياض، للمراتب العاشرة فما دون، بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.
صرح بذلك وكيل الأمين المساعد للاستثمار والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية المهندس محمد بن عبدالله العقل، الذي تقدم بالشكر والتقدير لأمين منطقة الرياض بالنيابة عن الزملاء المترقين.
وثمّن لأمين الرياض حرصه واهتمامه بمنسوبي الأمانة متمنياً لهم دوام التوفيق وأن تكون ترقيتهم دافعاً لمزيد من العطاء في مواقعهم الوظيفية.