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"الصحة" تعلن تسجيل 1975 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 93157

بلجيكا: تسجيل 28 وفاة جديدة بكورونا

ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 58767

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 9548 وفاة، مضيفةً أنها سجّلت 82 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 58767 حالة.

وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 21 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 89 شخصًا بعد تعافيهم.

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

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بلجيكا: تسجيل 28 وفاة جديدة بكورونا
سبق

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 9548 وفاة، مضيفةً أنها سجّلت 82 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 58767 حالة.

وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 21 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 89 شخصًا بعد تعافيهم.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
02:46 PM

بلجيكا: تسجيل 28 وفاة جديدة بكورونا

ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 58767

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 9548 وفاة، مضيفةً أنها سجّلت 82 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 58767 حالة.

وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 21 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 89 شخصًا بعد تعافيهم.

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