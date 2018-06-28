النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مجمع فيصل" بالطائف يستخرج جسمًا معدنيًا من مريء "طفل الثالثة"

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في استخراج جسم معدني من مريء طفل في الثالثة من العمر.

بدأت القصة بوصول الطفل إلى الطوارئ في حالة طارئة إثر ابتلاعه جسمًا معدنياً, وتم على الفور إجراء الفحوصات اللازمة, واتضح وجود جسم معدني علق في المريء.

وبعد ذلك أجرى الفريق الطبي الجراحي عملية بالمنظار المخصص للأطفال والرضع, واستخراج الجسم الغريب بدون أي مضاعفات، ولله الحمد.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان, بأن الطفل غادر المستشفى بصحة وسلامة, داعيًا في الوقت نفسه الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وإبعاد الأشياء الصغيرة من متناول أيدي الأطفال حفاظًا على سلامتهم.

يشار بأن المجمع لديه قسمًا متخصصًا في حالات مناظير المريء للأطفال ومناظير مجرى التنفس من أجل تقديم الرعاية الطبية اللازم لمختلف الحالات التي تحتاج إلى مثل ذلك النوع من الفحوصات والتدخلات الجراحية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"مجمع فيصل" بالطائف يستخرج جسمًا معدنيًا من مريء "طفل الثالثة"
سبق

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في استخراج جسم معدني من مريء طفل في الثالثة من العمر.

بدأت القصة بوصول الطفل إلى الطوارئ في حالة طارئة إثر ابتلاعه جسمًا معدنياً, وتم على الفور إجراء الفحوصات اللازمة, واتضح وجود جسم معدني علق في المريء.

وبعد ذلك أجرى الفريق الطبي الجراحي عملية بالمنظار المخصص للأطفال والرضع, واستخراج الجسم الغريب بدون أي مضاعفات، ولله الحمد.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان, بأن الطفل غادر المستشفى بصحة وسلامة, داعيًا في الوقت نفسه الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وإبعاد الأشياء الصغيرة من متناول أيدي الأطفال حفاظًا على سلامتهم.

يشار بأن المجمع لديه قسمًا متخصصًا في حالات مناظير المريء للأطفال ومناظير مجرى التنفس من أجل تقديم الرعاية الطبية اللازم لمختلف الحالات التي تحتاج إلى مثل ذلك النوع من الفحوصات والتدخلات الجراحية.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
07:32 PM

"مجمع فيصل" بالطائف يستخرج جسمًا معدنيًا من مريء "طفل الثالثة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
2,386

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في استخراج جسم معدني من مريء طفل في الثالثة من العمر.

بدأت القصة بوصول الطفل إلى الطوارئ في حالة طارئة إثر ابتلاعه جسمًا معدنياً, وتم على الفور إجراء الفحوصات اللازمة, واتضح وجود جسم معدني علق في المريء.

وبعد ذلك أجرى الفريق الطبي الجراحي عملية بالمنظار المخصص للأطفال والرضع, واستخراج الجسم الغريب بدون أي مضاعفات، ولله الحمد.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان, بأن الطفل غادر المستشفى بصحة وسلامة, داعيًا في الوقت نفسه الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وإبعاد الأشياء الصغيرة من متناول أيدي الأطفال حفاظًا على سلامتهم.

يشار بأن المجمع لديه قسمًا متخصصًا في حالات مناظير المريء للأطفال ومناظير مجرى التنفس من أجل تقديم الرعاية الطبية اللازم لمختلف الحالات التي تحتاج إلى مثل ذلك النوع من الفحوصات والتدخلات الجراحية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,844
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,267
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,493
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,057

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة