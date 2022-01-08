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"الصحة": تسجيل 3068 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 793 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد المعززة .. هل في حاجة إلى جرعة رابعة للقاح كورونا؟ خبراء بريطانيون يجيبون

قال خبراء بريطانيون إن الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ليست ضرورية بعد؛ لأن الجرعة المعززة تستمر في توفير حماية عالية ضد الأعراض الشديدة التي يتسبّب فيها متحور أوميكرون بين كبار السن.

وتظهر بيانات هيئة الأمن الصحي في بريطانيا، أنه بعد ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة المعززة (الجرعة الثالثة)، يساعد اللقاح على تجنب الحاجة إلى العلاج في المستشفيات بنسبة تصل إلى 90 في المئة بين مَن تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

وتحمي الجرعة المعززة من الأعراض الخفيفة لكن لمدى زمني أقصر.

وتتراجع فعالية اللقاح إلى نحو 30 في المئة بعد نحو ثلاثة أشهر.

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بعد المعززة .. هل في حاجة إلى جرعة رابعة للقاح كورونا؟ خبراء بريطانيون يجيبون
سبق

قال خبراء بريطانيون إن الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ليست ضرورية بعد؛ لأن الجرعة المعززة تستمر في توفير حماية عالية ضد الأعراض الشديدة التي يتسبّب فيها متحور أوميكرون بين كبار السن.

وتظهر بيانات هيئة الأمن الصحي في بريطانيا، أنه بعد ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة المعززة (الجرعة الثالثة)، يساعد اللقاح على تجنب الحاجة إلى العلاج في المستشفيات بنسبة تصل إلى 90 في المئة بين مَن تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

وتحمي الجرعة المعززة من الأعراض الخفيفة لكن لمدى زمني أقصر.

وتتراجع فعالية اللقاح إلى نحو 30 في المئة بعد نحو ثلاثة أشهر.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
10:21 AM

بعد المعززة .. هل في حاجة إلى جرعة رابعة للقاح كورونا؟ خبراء بريطانيون يجيبون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال خبراء بريطانيون إن الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ليست ضرورية بعد؛ لأن الجرعة المعززة تستمر في توفير حماية عالية ضد الأعراض الشديدة التي يتسبّب فيها متحور أوميكرون بين كبار السن.

وتظهر بيانات هيئة الأمن الصحي في بريطانيا، أنه بعد ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة المعززة (الجرعة الثالثة)، يساعد اللقاح على تجنب الحاجة إلى العلاج في المستشفيات بنسبة تصل إلى 90 في المئة بين مَن تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

وتحمي الجرعة المعززة من الأعراض الخفيفة لكن لمدى زمني أقصر.

وتتراجع فعالية اللقاح إلى نحو 30 في المئة بعد نحو ثلاثة أشهر.

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