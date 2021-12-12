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صقارون من 9 دول يتنافسون على الصدارة في مهرجان "الملك عبدالعزيز"

بينهم من بريطانيا وبولندا وإيرلندا.. لحجز مقعد في الأشواط النهائية التي تبدأ غدًا

تنافس صقارون من 9 دول في أشواط مسابقة الملواح المخصصة للدوليين، التي تقام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021، وذلك لحجز مقعد في الأشواط النهائية للمسابقة، التي تبدأ غدًا الاثنين، وتمنح الأول في كل شوط لقب كأس المؤسس.

وشهدت المسابقة -التي تقام في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض- مشاركات دولية من البحرين، والإمارات، والكويت، وقطر، وسوريا، وبريطانيا، وإيرلندا، وبولندا، وأفغانستان.

وكان التنافس بين الصقارين قويًا، حيث شارك صقارون غربيون، مثل الصقار البريطاني توم سبينك الذي شارك بصقره "ديابلو"، وقطع مسافة الملواح 400 متر بزمن 20.795 ثانية، ليتأهل بذلك إلى الأشواط النهائية.

ومن الإمارات فاز الصقار ناصر خزام المنصوري في شوط فئة "جير بيور قرناس" ملاك دوليين، بصقره "دهام"، الذي كان آخر المشاركين بالشوط لكنه تصدر، وقطع مسافة الملواح بزمن 18.572 ثانية، معلقًّا على مشاركته بأنه توقع حصوله على المركز الأول.

وتصدر الصقار القطري محمد يوسف المناعي شوط "قرموشة جير قرناس" ملاك دوليين، وبصقره "غارة" قطع مسافة الملواح بزمن 18.379 ثانية.

وكان اليوم هو ختام الأشواط التأهيلية للمشاركين الدوليين، على أن تنطلق غدًا الأشواط النهائية للسعوديين والدوليين، التي تقام على مدى 4 أيام، ويتوج الأول في كل شوط بلقب كأس المؤسس، في المهرجان الذي يترقبه الصقارون سنويًا، وخُصِّصت للفائزين فيه جوائز مالية تبلغ نحو 25 مليون ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صقارون من 9 دول يتنافسون على الصدارة في مهرجان "الملك عبدالعزيز"
سبق

تنافس صقارون من 9 دول في أشواط مسابقة الملواح المخصصة للدوليين، التي تقام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021، وذلك لحجز مقعد في الأشواط النهائية للمسابقة، التي تبدأ غدًا الاثنين، وتمنح الأول في كل شوط لقب كأس المؤسس.

وشهدت المسابقة -التي تقام في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض- مشاركات دولية من البحرين، والإمارات، والكويت، وقطر، وسوريا، وبريطانيا، وإيرلندا، وبولندا، وأفغانستان.

وكان التنافس بين الصقارين قويًا، حيث شارك صقارون غربيون، مثل الصقار البريطاني توم سبينك الذي شارك بصقره "ديابلو"، وقطع مسافة الملواح 400 متر بزمن 20.795 ثانية، ليتأهل بذلك إلى الأشواط النهائية.

ومن الإمارات فاز الصقار ناصر خزام المنصوري في شوط فئة "جير بيور قرناس" ملاك دوليين، بصقره "دهام"، الذي كان آخر المشاركين بالشوط لكنه تصدر، وقطع مسافة الملواح بزمن 18.572 ثانية، معلقًّا على مشاركته بأنه توقع حصوله على المركز الأول.

وتصدر الصقار القطري محمد يوسف المناعي شوط "قرموشة جير قرناس" ملاك دوليين، وبصقره "غارة" قطع مسافة الملواح بزمن 18.379 ثانية.

وكان اليوم هو ختام الأشواط التأهيلية للمشاركين الدوليين، على أن تنطلق غدًا الأشواط النهائية للسعوديين والدوليين، التي تقام على مدى 4 أيام، ويتوج الأول في كل شوط بلقب كأس المؤسس، في المهرجان الذي يترقبه الصقارون سنويًا، وخُصِّصت للفائزين فيه جوائز مالية تبلغ نحو 25 مليون ريال.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
04:07 PM

صقارون من 9 دول يتنافسون على الصدارة في مهرجان "الملك عبدالعزيز"

بينهم من بريطانيا وبولندا وإيرلندا.. لحجز مقعد في الأشواط النهائية التي تبدأ غدًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنافس صقارون من 9 دول في أشواط مسابقة الملواح المخصصة للدوليين، التي تقام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021، وذلك لحجز مقعد في الأشواط النهائية للمسابقة، التي تبدأ غدًا الاثنين، وتمنح الأول في كل شوط لقب كأس المؤسس.

وشهدت المسابقة -التي تقام في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض- مشاركات دولية من البحرين، والإمارات، والكويت، وقطر، وسوريا، وبريطانيا، وإيرلندا، وبولندا، وأفغانستان.

وكان التنافس بين الصقارين قويًا، حيث شارك صقارون غربيون، مثل الصقار البريطاني توم سبينك الذي شارك بصقره "ديابلو"، وقطع مسافة الملواح 400 متر بزمن 20.795 ثانية، ليتأهل بذلك إلى الأشواط النهائية.

ومن الإمارات فاز الصقار ناصر خزام المنصوري في شوط فئة "جير بيور قرناس" ملاك دوليين، بصقره "دهام"، الذي كان آخر المشاركين بالشوط لكنه تصدر، وقطع مسافة الملواح بزمن 18.572 ثانية، معلقًّا على مشاركته بأنه توقع حصوله على المركز الأول.

وتصدر الصقار القطري محمد يوسف المناعي شوط "قرموشة جير قرناس" ملاك دوليين، وبصقره "غارة" قطع مسافة الملواح بزمن 18.379 ثانية.

وكان اليوم هو ختام الأشواط التأهيلية للمشاركين الدوليين، على أن تنطلق غدًا الأشواط النهائية للسعوديين والدوليين، التي تقام على مدى 4 أيام، ويتوج الأول في كل شوط بلقب كأس المؤسس، في المهرجان الذي يترقبه الصقارون سنويًا، وخُصِّصت للفائزين فيه جوائز مالية تبلغ نحو 25 مليون ريال.

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