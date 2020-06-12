النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قطر: تسجيل 1,517 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

ليصل إجمالي الضحايا إلى 70 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 1,517 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة جديدة ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 70 وفاة.
وقالت الصحة القطرية إن إجمالي عدد الحالات النشطة بالفيروس وصل 23222 حالة، وأضافت أنه تم تعافي 1,965 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 53,296 حالة.

قطر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
قطر: تسجيل 1,517 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 1,517 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة جديدة ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 70 وفاة.
وقالت الصحة القطرية إن إجمالي عدد الحالات النشطة بالفيروس وصل 23222 حالة، وأضافت أنه تم تعافي 1,965 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 53,296 حالة.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
02:33 PM

قطر: تسجيل 1,517 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

ليصل إجمالي الضحايا إلى 70 وفاة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
484

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 1,517 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة جديدة ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 70 وفاة.
وقالت الصحة القطرية إن إجمالي عدد الحالات النشطة بالفيروس وصل 23222 حالة، وأضافت أنه تم تعافي 1,965 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 53,296 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,631
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,589
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,144

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة