قطر: تسجيل 1,517 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

ليصل إجمالي الضحايا إلى 70 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 1,517 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة جديدة ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 70 وفاة.

وقالت الصحة القطرية إن إجمالي عدد الحالات النشطة بالفيروس وصل 23222 حالة، وأضافت أنه تم تعافي 1,965 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 53,296 حالة.