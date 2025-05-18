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الكويت.. السماح لمتعدّدي الزوجات بالتنقل أثناء حظر التجوّل الشامل

الهيئة العامة للمعلومات خصّصت رابطاً إلكترونياً لاستخراج تصاريحهم

سمحت دولة الكويت لمتعدّدي الزوجات بالتنقل في أثناء حظر التجوّل الشامل في البلاد بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وخصّصت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أمس الأحد، رابطاً إلكترونياً لاستخراج تصاريح التنقل لمثل هؤلاء الرجال ونسائهم.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة إدخال البيانات الصحيحة للرقم المدني للزوجة وعنوانها، على أن يتم تثبيت عنوان الزوجة فور تسجيله في الحقل المخصص له.

وقالت إن التصريح سار لمدة ساعة واحدة فقط من وقت استخراجه.

ووفق "روسيا اليوم" ذكرت مصادر، أن الرابط الإلكتروني متصل بقاعدة البيانات العامة للسكان ويمكن من خلاله الكشف في حالة كان مقدم الطلب غير متزوج.

وأوضحت أن استخراج تصاريح "رعاية أسرة" مفتوح طوال الأسبوع، لمدة يومين فقط في الأسبوع في أثناء الحظر الشامل، بواقع تصريح للذهاب للزوجة، وتصريح آخر للعودة من عندها.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 14850، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 112.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت.. السماح لمتعدّدي الزوجات بالتنقل أثناء حظر التجوّل الشامل
سبق

سمحت دولة الكويت لمتعدّدي الزوجات بالتنقل في أثناء حظر التجوّل الشامل في البلاد بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وخصّصت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أمس الأحد، رابطاً إلكترونياً لاستخراج تصاريح التنقل لمثل هؤلاء الرجال ونسائهم.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة إدخال البيانات الصحيحة للرقم المدني للزوجة وعنوانها، على أن يتم تثبيت عنوان الزوجة فور تسجيله في الحقل المخصص له.

وقالت إن التصريح سار لمدة ساعة واحدة فقط من وقت استخراجه.

ووفق "روسيا اليوم" ذكرت مصادر، أن الرابط الإلكتروني متصل بقاعدة البيانات العامة للسكان ويمكن من خلاله الكشف في حالة كان مقدم الطلب غير متزوج.

وأوضحت أن استخراج تصاريح "رعاية أسرة" مفتوح طوال الأسبوع، لمدة يومين فقط في الأسبوع في أثناء الحظر الشامل، بواقع تصريح للذهاب للزوجة، وتصريح آخر للعودة من عندها.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 14850، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 112.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
10:54 AM

الكويت.. السماح لمتعدّدي الزوجات بالتنقل أثناء حظر التجوّل الشامل

الهيئة العامة للمعلومات خصّصت رابطاً إلكترونياً لاستخراج تصاريحهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سمحت دولة الكويت لمتعدّدي الزوجات بالتنقل في أثناء حظر التجوّل الشامل في البلاد بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وخصّصت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أمس الأحد، رابطاً إلكترونياً لاستخراج تصاريح التنقل لمثل هؤلاء الرجال ونسائهم.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة إدخال البيانات الصحيحة للرقم المدني للزوجة وعنوانها، على أن يتم تثبيت عنوان الزوجة فور تسجيله في الحقل المخصص له.

وقالت إن التصريح سار لمدة ساعة واحدة فقط من وقت استخراجه.

ووفق "روسيا اليوم" ذكرت مصادر، أن الرابط الإلكتروني متصل بقاعدة البيانات العامة للسكان ويمكن من خلاله الكشف في حالة كان مقدم الطلب غير متزوج.

وأوضحت أن استخراج تصاريح "رعاية أسرة" مفتوح طوال الأسبوع، لمدة يومين فقط في الأسبوع في أثناء الحظر الشامل، بواقع تصريح للذهاب للزوجة، وتصريح آخر للعودة من عندها.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 14850، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 112.

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