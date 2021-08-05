أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشدّ العبارات، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية، بطائرة مسيّرة مفخخة، اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمّرتها. وجدّد الأمين العام في بيان اليوم تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية ومساندتها لجميع التدابير والإجراءات، التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

"التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيّرة مفخخة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-05 أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشدّ العبارات، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية، بطائرة مسيّرة مفخخة، اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمّرتها.

وجدّد الأمين العام في بيان اليوم تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية ومساندتها لجميع التدابير والإجراءات، التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 03:04 PM

"التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيّرة مفخخة "العثيمين" جدّد تضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية ومساندتها في جميع التدابير





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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشدّ العبارات، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية، بطائرة مسيّرة مفخخة، اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمّرتها.

وجدّد الأمين العام في بيان اليوم تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية ومساندتها لجميع التدابير والإجراءات، التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.