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"التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيّرة مفخخة

"العثيمين" جدّد تضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية ومساندتها في جميع التدابير

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشدّ العبارات، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية، بطائرة مسيّرة مفخخة، اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمّرتها.
وجدّد الأمين العام في بيان اليوم تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية ومساندتها لجميع التدابير والإجراءات، التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيّرة مفخخة
سبق

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشدّ العبارات، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية، بطائرة مسيّرة مفخخة، اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمّرتها.
وجدّد الأمين العام في بيان اليوم تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية ومساندتها لجميع التدابير والإجراءات، التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
03:04 PM

"التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيّرة مفخخة

"العثيمين" جدّد تضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية ومساندتها في جميع التدابير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشدّ العبارات، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية، بطائرة مسيّرة مفخخة، اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمّرتها.
وجدّد الأمين العام في بيان اليوم تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية ومساندتها لجميع التدابير والإجراءات، التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

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