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مبادرة خصومات "كورونا".. "الصحة" تتفاعل وتشكر "التجارة"

عبر منصة "عِشْ بصحة"

تفاعلت وزارة الصحة عبر المنصة الرسمية للتوعية الصحية "عش بصحة" مع مبادرة وزارة التجارة، حول إمكانية منح المنشآت التجارية خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقدّمت وزارة الصحة شكرها لوزارة التجارة على تحفيزها لأخذ اللقاح، داعيةً للمشاركة في العروض المقدمة للمطعمين أسفل تغريدة بثتها عبرها حساب "عش بصحة" على "تويتر".

وكانت وزارة التجارة أعلنت، اليوم، أنه يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال حساب المتحدث الرسمي باسم الوزارة على "تويتر": "لسلامة المجتمع، يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات لمن أخذوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على المنتجات والسلع والخدمات دون الحصول على ترخيص ودون خصم لرصيد التخفيضات السنوية، دون أي رسوم مالية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبادرة خصومات "كورونا".. "الصحة" تتفاعل وتشكر "التجارة"
سبق

تفاعلت وزارة الصحة عبر المنصة الرسمية للتوعية الصحية "عش بصحة" مع مبادرة وزارة التجارة، حول إمكانية منح المنشآت التجارية خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقدّمت وزارة الصحة شكرها لوزارة التجارة على تحفيزها لأخذ اللقاح، داعيةً للمشاركة في العروض المقدمة للمطعمين أسفل تغريدة بثتها عبرها حساب "عش بصحة" على "تويتر".

وكانت وزارة التجارة أعلنت، اليوم، أنه يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال حساب المتحدث الرسمي باسم الوزارة على "تويتر": "لسلامة المجتمع، يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات لمن أخذوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على المنتجات والسلع والخدمات دون الحصول على ترخيص ودون خصم لرصيد التخفيضات السنوية، دون أي رسوم مالية".

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
06:04 PM

مبادرة خصومات "كورونا".. "الصحة" تتفاعل وتشكر "التجارة"

عبر منصة "عِشْ بصحة"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
1,997

تفاعلت وزارة الصحة عبر المنصة الرسمية للتوعية الصحية "عش بصحة" مع مبادرة وزارة التجارة، حول إمكانية منح المنشآت التجارية خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقدّمت وزارة الصحة شكرها لوزارة التجارة على تحفيزها لأخذ اللقاح، داعيةً للمشاركة في العروض المقدمة للمطعمين أسفل تغريدة بثتها عبرها حساب "عش بصحة" على "تويتر".

وكانت وزارة التجارة أعلنت، اليوم، أنه يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال حساب المتحدث الرسمي باسم الوزارة على "تويتر": "لسلامة المجتمع، يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات لمن أخذوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على المنتجات والسلع والخدمات دون الحصول على ترخيص ودون خصم لرصيد التخفيضات السنوية، دون أي رسوم مالية".

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