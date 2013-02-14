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بعد أسبوع من الإغلاق.. إعادة فتح جسر "أمباسادور" الحدودي بين كندا وأمريكا

بسبب احتجاجات سائقي الشاحنات ضد قيود كورونا.. أكثر من 25% من تجارة السلع

أعيد فتح جسر "أمباسادور" الحدودي بين كندا والولايات المتحدة، بعد أسبوع تقريبًا من إغلاقه بسبب احتجاجات يقودها سائقو الشاحنات ضد قيود كورونا.

وقالت شركة "ديترويت إنترناشونال بريدج كومباني"، في بيان: "جسر أمباسادور مفتوح الآن بالكامل؛ مما يسمح مرة أخرى بالتدفق الحر للتجارة بين كندا والولايات المتحدة".

يُذكر أن جسر "أمباسادور"، أغلق الثلاثاء الماضي، من قِبَل سائقي الشاحنات في كندا، إثر اعتراضهم على إجراءات الصحة المتعلقة بجائحة كورونا.

ويشكل هذا الجسر، شريانًا تجاريًّا حيويًّا يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأمريكية، ويمر عبره أكثر من 25% من تجارة السلع بين الولايات المتحدة وكندا.

كندا الولايات المتحدة

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد أسبوع من الإغلاق.. إعادة فتح جسر "أمباسادور" الحدودي بين كندا وأمريكا
سبق

أعيد فتح جسر "أمباسادور" الحدودي بين كندا والولايات المتحدة، بعد أسبوع تقريبًا من إغلاقه بسبب احتجاجات يقودها سائقو الشاحنات ضد قيود كورونا.

وقالت شركة "ديترويت إنترناشونال بريدج كومباني"، في بيان: "جسر أمباسادور مفتوح الآن بالكامل؛ مما يسمح مرة أخرى بالتدفق الحر للتجارة بين كندا والولايات المتحدة".

يُذكر أن جسر "أمباسادور"، أغلق الثلاثاء الماضي، من قِبَل سائقي الشاحنات في كندا، إثر اعتراضهم على إجراءات الصحة المتعلقة بجائحة كورونا.

ويشكل هذا الجسر، شريانًا تجاريًّا حيويًّا يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأمريكية، ويمر عبره أكثر من 25% من تجارة السلع بين الولايات المتحدة وكندا.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
10:05 AM

بعد أسبوع من الإغلاق.. إعادة فتح جسر "أمباسادور" الحدودي بين كندا وأمريكا

بسبب احتجاجات سائقي الشاحنات ضد قيود كورونا.. أكثر من 25% من تجارة السلع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعيد فتح جسر "أمباسادور" الحدودي بين كندا والولايات المتحدة، بعد أسبوع تقريبًا من إغلاقه بسبب احتجاجات يقودها سائقو الشاحنات ضد قيود كورونا.

وقالت شركة "ديترويت إنترناشونال بريدج كومباني"، في بيان: "جسر أمباسادور مفتوح الآن بالكامل؛ مما يسمح مرة أخرى بالتدفق الحر للتجارة بين كندا والولايات المتحدة".

يُذكر أن جسر "أمباسادور"، أغلق الثلاثاء الماضي، من قِبَل سائقي الشاحنات في كندا، إثر اعتراضهم على إجراءات الصحة المتعلقة بجائحة كورونا.

ويشكل هذا الجسر، شريانًا تجاريًّا حيويًّا يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأمريكية، ويمر عبره أكثر من 25% من تجارة السلع بين الولايات المتحدة وكندا.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,900
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