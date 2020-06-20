أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار منع تقديم المعسل والشيشة، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.
"الشؤون البلدية": استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل
كإجراء احترازي.. وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار منع تقديم المعسل والشيشة، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.وزارة الشؤون البلدية والقروية فيروس كورونا الجديد
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"الشؤون البلدية": استمرار منع تقديم الشيشة والمعسلعبدالعزيز الشهري سبق 2020-06-20
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
11:23 PM
"الشؤون البلدية": استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل
كإجراء احترازي.. وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار منع تقديم المعسل والشيشة، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.
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