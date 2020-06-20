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"الشؤون البلدية": استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل

كإجراء احترازي.. وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار منع تقديم المعسل والشيشة، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

وزارة الشؤون البلدية والقروية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون البلدية": استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار منع تقديم المعسل والشيشة، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
11:23 PM

"الشؤون البلدية": استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل

كإجراء احترازي.. وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
1
3,000

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار منع تقديم المعسل والشيشة، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

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