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طلعات جوية مكثفة في سماء المشاعر المقدسة لمتابعة خطط موسم الحج

مزودة بتقنيات متطورة تساند نقاط المنع والفرز والتدقيق بإعداد تقارير عاجلة

باشرت قيادة المتابعة الجوية، المهام المناطة بها لخدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام ١٤٤١هـ؛ وذلك بتكثيف طلعتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة - عبر طائرات مروحية تابعة لطيران الأمن، وكذلك القوات الجوية الملكية السعودية، مزودة بتقنيات متطورة لمتابعة تنفيذ مختلف الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية على الأرض في العاصمة المقدسة عمومًا والطرق المؤدية إليها.

كما قامت بمساندة نقاط المنع والفرز والتدقيق بإعداد تقارير عاجلة عن أي ملاحظات بالتنسيق المباشر مع مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج الذي يتولى عملية تحليل المعلومات وتقييمها ومعالجتها فوراً.

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طلعات جوية مكثفة في سماء المشاعر المقدسة لمتابعة خطط موسم الحج
سبق

باشرت قيادة المتابعة الجوية، المهام المناطة بها لخدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام ١٤٤١هـ؛ وذلك بتكثيف طلعتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة - عبر طائرات مروحية تابعة لطيران الأمن، وكذلك القوات الجوية الملكية السعودية، مزودة بتقنيات متطورة لمتابعة تنفيذ مختلف الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية على الأرض في العاصمة المقدسة عمومًا والطرق المؤدية إليها.

كما قامت بمساندة نقاط المنع والفرز والتدقيق بإعداد تقارير عاجلة عن أي ملاحظات بالتنسيق المباشر مع مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج الذي يتولى عملية تحليل المعلومات وتقييمها ومعالجتها فوراً.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
07:54 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
08:29 PM

طلعات جوية مكثفة في سماء المشاعر المقدسة لمتابعة خطط موسم الحج

مزودة بتقنيات متطورة تساند نقاط المنع والفرز والتدقيق بإعداد تقارير عاجلة

A A A
عبدالله البرقاوي - مكة المكرمة
0
858

باشرت قيادة المتابعة الجوية، المهام المناطة بها لخدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام ١٤٤١هـ؛ وذلك بتكثيف طلعتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة - عبر طائرات مروحية تابعة لطيران الأمن، وكذلك القوات الجوية الملكية السعودية، مزودة بتقنيات متطورة لمتابعة تنفيذ مختلف الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية على الأرض في العاصمة المقدسة عمومًا والطرق المؤدية إليها.

كما قامت بمساندة نقاط المنع والفرز والتدقيق بإعداد تقارير عاجلة عن أي ملاحظات بالتنسيق المباشر مع مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج الذي يتولى عملية تحليل المعلومات وتقييمها ومعالجتها فوراً.

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