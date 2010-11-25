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"الصحة": تسجيل 326 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 476 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد مشاركتها في دراسة "كورونا في المملكة".. أمير تبوك يستقبل الصيدلانية "العنزي"

الدراسة لاقت انتشاراً واسعاً استفادت منه أكثر من عشرة أبحاث نشرت فيما بعد

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مشرفة المركز الإقليمي لمعلومات الأدوية والتيقظ بصحة تبوك، الصيدلانية خالدة أحمد العنزي، والتي شاركت في دراسة مؤخراً سلطت الضوء على أهم الإجراءات الاحترازات التي قامت بها المملكة، ومدى تأثيرها على مرضى كوفيد 19.

ونشرت الدراسة كبحث في المجلة السعودية للصيدلة بعد تحكيمها، حيث لاقت انتشاراً واسعاً استفادت منه أكثر من عشرة أبحاث نشرت فيما بعد.

وأثنى أمير منطقة تبوك -في مستهل اللقاء- على جهود الصيدلانية خالدة، وما قدمته وزملاؤها في البحث العلمي الذي لاقي صدىً عالمياً يجير باسم الوطن، كما يعد امتدادا للنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة -والله الحمد- في مواجهة جائحة فيروس كورونا بتوجيه مباشر ودعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، وما أسهمت فيه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة في التخفيف من آثار وتبعات الجائحة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

وعبرت الصيدلانية "العنزي" عن شكرها وتقديرها للأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز؛ على حسن الاستقبال، ولرعايته ودعمه وحرصه على تكريم المتميزين من أبناء وبنات المنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومدير عام الشؤون الصحية، الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد مشاركتها في دراسة "كورونا في المملكة".. أمير تبوك يستقبل الصيدلانية "العنزي"
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مشرفة المركز الإقليمي لمعلومات الأدوية والتيقظ بصحة تبوك، الصيدلانية خالدة أحمد العنزي، والتي شاركت في دراسة مؤخراً سلطت الضوء على أهم الإجراءات الاحترازات التي قامت بها المملكة، ومدى تأثيرها على مرضى كوفيد 19.

ونشرت الدراسة كبحث في المجلة السعودية للصيدلة بعد تحكيمها، حيث لاقت انتشاراً واسعاً استفادت منه أكثر من عشرة أبحاث نشرت فيما بعد.

وأثنى أمير منطقة تبوك -في مستهل اللقاء- على جهود الصيدلانية خالدة، وما قدمته وزملاؤها في البحث العلمي الذي لاقي صدىً عالمياً يجير باسم الوطن، كما يعد امتدادا للنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة -والله الحمد- في مواجهة جائحة فيروس كورونا بتوجيه مباشر ودعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، وما أسهمت فيه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة في التخفيف من آثار وتبعات الجائحة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

وعبرت الصيدلانية "العنزي" عن شكرها وتقديرها للأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز؛ على حسن الاستقبال، ولرعايته ودعمه وحرصه على تكريم المتميزين من أبناء وبنات المنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومدير عام الشؤون الصحية، الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
03:24 PM

بعد مشاركتها في دراسة "كورونا في المملكة".. أمير تبوك يستقبل الصيدلانية "العنزي"

الدراسة لاقت انتشاراً واسعاً استفادت منه أكثر من عشرة أبحاث نشرت فيما بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مشرفة المركز الإقليمي لمعلومات الأدوية والتيقظ بصحة تبوك، الصيدلانية خالدة أحمد العنزي، والتي شاركت في دراسة مؤخراً سلطت الضوء على أهم الإجراءات الاحترازات التي قامت بها المملكة، ومدى تأثيرها على مرضى كوفيد 19.

ونشرت الدراسة كبحث في المجلة السعودية للصيدلة بعد تحكيمها، حيث لاقت انتشاراً واسعاً استفادت منه أكثر من عشرة أبحاث نشرت فيما بعد.

وأثنى أمير منطقة تبوك -في مستهل اللقاء- على جهود الصيدلانية خالدة، وما قدمته وزملاؤها في البحث العلمي الذي لاقي صدىً عالمياً يجير باسم الوطن، كما يعد امتدادا للنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة -والله الحمد- في مواجهة جائحة فيروس كورونا بتوجيه مباشر ودعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، وما أسهمت فيه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة في التخفيف من آثار وتبعات الجائحة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

وعبرت الصيدلانية "العنزي" عن شكرها وتقديرها للأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز؛ على حسن الاستقبال، ولرعايته ودعمه وحرصه على تكريم المتميزين من أبناء وبنات المنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومدير عام الشؤون الصحية، الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

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