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البحرين تسجل حالة وفاة بكورونا وإجمالي الوفيات 20

"الصحة": بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 12168

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن حالة وفاة واحدة تعود لوافد يبلغ من العمر 37 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان مصابا بفيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" قالت "الصحة"، اليوم الأربعاء: إن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق المختص، هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 12168.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين تسجل حالة وفاة بكورونا وإجمالي الوفيات 20
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن حالة وفاة واحدة تعود لوافد يبلغ من العمر 37 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان مصابا بفيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" قالت "الصحة"، اليوم الأربعاء: إن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق المختص، هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 12168.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
02:17 PM

البحرين تسجل حالة وفاة بكورونا وإجمالي الوفيات 20

"الصحة": بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 12168

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن حالة وفاة واحدة تعود لوافد يبلغ من العمر 37 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان مصابا بفيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" قالت "الصحة"، اليوم الأربعاء: إن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق المختص، هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 12168.

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