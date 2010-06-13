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صدام مبكر بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في انطلاق البريميرليغ

شيلفيد يونايتد يبدأ رحلته بمواجهة بورنموث

يستهل حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه لموسم 2019-2020 بمباراة خارج ملعبه أمام وست هام يونايتد بينما يبدأ وصيفه ليفربول المشوار على أرضه بمواجهة نوريتش سيتي الصاعد للأضواء.

وكشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس عن جدول مباريات الدوري الممتاز للموسم المقبل الذي تنطلق منافساته يوم 9 أغسطس المقبل.

وأسفر جدول المسابقة عن صدام قوي بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث فيما يلتقي توتنهام آخر أضلاع المربع الذهبي ضيفه أستون فيلا العائد للدوري الممتاز بعد ثلاثة مواسم بعد تفوقه في ملحق الصعود.

وسيتوجه أرسنال إلى ملعب نيوكاسل يونايتد بينما يبدأ شيفيلد يونايتد الصاعد للأضواء أيضًا رحلته بمواجهة بورنموث، ويلعب ليستر سيتي ضد ضيفه ولفرهامبتون واندرارز، بينما يلتقي بيرنلي مع ساوثامبتون ويتواجه كريستال بالاس مع إيفرتون، فيما يستقبل واتفورد وصيف بطل كأس الاتحاد الإنجليزي بملعبه برايتون آند هوف ألبيون.

ويشهد الموسم المقبل فترة راحة قصيرة بمنتصف المسابقة للمرة الأولى، حيث تقام مباريات جولة على امتداد أسبوعين في فبراير شباط، ما يعني حصول كل الفرق على راحة لمدة أسبوع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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صدام مبكر بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في انطلاق البريميرليغ
سبق

يستهل حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه لموسم 2019-2020 بمباراة خارج ملعبه أمام وست هام يونايتد بينما يبدأ وصيفه ليفربول المشوار على أرضه بمواجهة نوريتش سيتي الصاعد للأضواء.

وكشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس عن جدول مباريات الدوري الممتاز للموسم المقبل الذي تنطلق منافساته يوم 9 أغسطس المقبل.

وأسفر جدول المسابقة عن صدام قوي بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث فيما يلتقي توتنهام آخر أضلاع المربع الذهبي ضيفه أستون فيلا العائد للدوري الممتاز بعد ثلاثة مواسم بعد تفوقه في ملحق الصعود.

وسيتوجه أرسنال إلى ملعب نيوكاسل يونايتد بينما يبدأ شيفيلد يونايتد الصاعد للأضواء أيضًا رحلته بمواجهة بورنموث، ويلعب ليستر سيتي ضد ضيفه ولفرهامبتون واندرارز، بينما يلتقي بيرنلي مع ساوثامبتون ويتواجه كريستال بالاس مع إيفرتون، فيما يستقبل واتفورد وصيف بطل كأس الاتحاد الإنجليزي بملعبه برايتون آند هوف ألبيون.

ويشهد الموسم المقبل فترة راحة قصيرة بمنتصف المسابقة للمرة الأولى، حيث تقام مباريات جولة على امتداد أسبوعين في فبراير شباط، ما يعني حصول كل الفرق على راحة لمدة أسبوع.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
04:36 PM

صدام مبكر بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في انطلاق البريميرليغ

شيلفيد يونايتد يبدأ رحلته بمواجهة بورنموث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستهل حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه لموسم 2019-2020 بمباراة خارج ملعبه أمام وست هام يونايتد بينما يبدأ وصيفه ليفربول المشوار على أرضه بمواجهة نوريتش سيتي الصاعد للأضواء.

وكشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس عن جدول مباريات الدوري الممتاز للموسم المقبل الذي تنطلق منافساته يوم 9 أغسطس المقبل.

وأسفر جدول المسابقة عن صدام قوي بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث فيما يلتقي توتنهام آخر أضلاع المربع الذهبي ضيفه أستون فيلا العائد للدوري الممتاز بعد ثلاثة مواسم بعد تفوقه في ملحق الصعود.

وسيتوجه أرسنال إلى ملعب نيوكاسل يونايتد بينما يبدأ شيفيلد يونايتد الصاعد للأضواء أيضًا رحلته بمواجهة بورنموث، ويلعب ليستر سيتي ضد ضيفه ولفرهامبتون واندرارز، بينما يلتقي بيرنلي مع ساوثامبتون ويتواجه كريستال بالاس مع إيفرتون، فيما يستقبل واتفورد وصيف بطل كأس الاتحاد الإنجليزي بملعبه برايتون آند هوف ألبيون.

ويشهد الموسم المقبل فترة راحة قصيرة بمنتصف المسابقة للمرة الأولى، حيث تقام مباريات جولة على امتداد أسبوعين في فبراير شباط، ما يعني حصول كل الفرق على راحة لمدة أسبوع.

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