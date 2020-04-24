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يومياً في رمضان.. نخبة من الدعاة بـ"الركن الرابع" على إذاعة القرآن الكريم

برنامج تنفّذه "الشؤون الإسلامية" بتعاون "الإعلام".. تبصير بآداب الشهر الفضيل

تنفّذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الإعلام، برنامج "الركن الرابع"؛ الذي يعرض عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، في الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرّمة كل يوم طوال شهر رمضان، بمشاركة نخبة من دعاة وزارة الشؤون الإسلامية والمتعاونين معها.

يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يؤكّد المشاركة الفاعلة في التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام المختلفة تحقيقاً لرسالة الوزارة في خدمة المجتمع وتفعيلاً لدورها في الدعوة والإرشاد، ولا سيما ما يتصل بتبصير الناس بآداب وأحكام الشهر الكريم وفضائله.

وزارة الشؤون الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يومياً في رمضان.. نخبة من الدعاة بـ"الركن الرابع" على إذاعة القرآن الكريم
سبق

تنفّذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الإعلام، برنامج "الركن الرابع"؛ الذي يعرض عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، في الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرّمة كل يوم طوال شهر رمضان، بمشاركة نخبة من دعاة وزارة الشؤون الإسلامية والمتعاونين معها.

يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يؤكّد المشاركة الفاعلة في التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام المختلفة تحقيقاً لرسالة الوزارة في خدمة المجتمع وتفعيلاً لدورها في الدعوة والإرشاد، ولا سيما ما يتصل بتبصير الناس بآداب وأحكام الشهر الكريم وفضائله.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
02:25 PM

يومياً في رمضان.. نخبة من الدعاة بـ"الركن الرابع" على إذاعة القرآن الكريم

برنامج تنفّذه "الشؤون الإسلامية" بتعاون "الإعلام".. تبصير بآداب الشهر الفضيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنفّذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الإعلام، برنامج "الركن الرابع"؛ الذي يعرض عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، في الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرّمة كل يوم طوال شهر رمضان، بمشاركة نخبة من دعاة وزارة الشؤون الإسلامية والمتعاونين معها.

يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يؤكّد المشاركة الفاعلة في التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام المختلفة تحقيقاً لرسالة الوزارة في خدمة المجتمع وتفعيلاً لدورها في الدعوة والإرشاد، ولا سيما ما يتصل بتبصير الناس بآداب وأحكام الشهر الكريم وفضائله.

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