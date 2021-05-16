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"الراجحي": لقَحنا 50%؜ بحائل ضد كورونا وسنحقق 100% قريباً

تقدم لقاح "فايزر" في عدة مراكز بالمنطقة

أكد المشرف العام لبرنامج اللقاحات بمنطقة حائل الدكتور صالح الراجحي، عبر حسابه في "تويتر"، أن عدد الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا وصل لقرابة 231 ألف شخص، في مراكز اللقاح بمنطقة حائل، محققين بما نسبته 50.4%؜ من المستهدف 75% لمنطقة حائل.

وأضاف الدكتور "الراجحي" أن منطقة حائل تُسجِّل أول منطقة بالمملكة يتم تطعيم 50% من سكانها، وأن النسبة عالية، ويساعد إقبال المواطنين والمقيمين على اللقاح إلى الوصول إلى نسبة 100%؜ قريباً.

ونوّه "الراجحي" بأن الأولوية في التطعيم لكبار السن ومَن هم فوق 60 عاماً ولا يشترط تسجيل موعد، ولِمَن هم أقل يشترط الحجز وفق الآليات التي أقرتها وزارة الصحة والأولويات المعتبرة صحياً، داعياً المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.

وكان "الراجحي" قد أشار في أبريل الماضي أثناء تفقّده لمستشفى محافظة الحائط إلى أنه سيتم تطعيم 70%؜ من المواطنين والمقيمين في منطقة حائل خلال شهرين.

يُذكر أن منطقة حائل تقدم لقاح "فايزر" في مركز اللقاحات الرئيسي في مجمع كليات الطالبات بجامعة حائل، مركز صلاح الدين، والمستشفى السعودي الألماني والمستشفيات الطرفية في المنطقة وذلك في الشملي والحائط و الشنان وبقعاء وموقق والسليمي والغزالة وسميراء بالإضافة إلى مركزي صحيّ "جُبّة" و"تربة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي": لقَحنا 50%؜ بحائل ضد كورونا وسنحقق 100% قريباً
سبق

أكد المشرف العام لبرنامج اللقاحات بمنطقة حائل الدكتور صالح الراجحي، عبر حسابه في "تويتر"، أن عدد الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا وصل لقرابة 231 ألف شخص، في مراكز اللقاح بمنطقة حائل، محققين بما نسبته 50.4%؜ من المستهدف 75% لمنطقة حائل.

وأضاف الدكتور "الراجحي" أن منطقة حائل تُسجِّل أول منطقة بالمملكة يتم تطعيم 50% من سكانها، وأن النسبة عالية، ويساعد إقبال المواطنين والمقيمين على اللقاح إلى الوصول إلى نسبة 100%؜ قريباً.

ونوّه "الراجحي" بأن الأولوية في التطعيم لكبار السن ومَن هم فوق 60 عاماً ولا يشترط تسجيل موعد، ولِمَن هم أقل يشترط الحجز وفق الآليات التي أقرتها وزارة الصحة والأولويات المعتبرة صحياً، داعياً المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.

وكان "الراجحي" قد أشار في أبريل الماضي أثناء تفقّده لمستشفى محافظة الحائط إلى أنه سيتم تطعيم 70%؜ من المواطنين والمقيمين في منطقة حائل خلال شهرين.

يُذكر أن منطقة حائل تقدم لقاح "فايزر" في مركز اللقاحات الرئيسي في مجمع كليات الطالبات بجامعة حائل، مركز صلاح الدين، والمستشفى السعودي الألماني والمستشفيات الطرفية في المنطقة وذلك في الشملي والحائط و الشنان وبقعاء وموقق والسليمي والغزالة وسميراء بالإضافة إلى مركزي صحيّ "جُبّة" و"تربة".

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
05:13 PM

"الراجحي": لقَحنا 50%؜ بحائل ضد كورونا وسنحقق 100% قريباً

تقدم لقاح "فايزر" في عدة مراكز بالمنطقة

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خالد السليمي - حائل
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2,595

أكد المشرف العام لبرنامج اللقاحات بمنطقة حائل الدكتور صالح الراجحي، عبر حسابه في "تويتر"، أن عدد الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا وصل لقرابة 231 ألف شخص، في مراكز اللقاح بمنطقة حائل، محققين بما نسبته 50.4%؜ من المستهدف 75% لمنطقة حائل.

وأضاف الدكتور "الراجحي" أن منطقة حائل تُسجِّل أول منطقة بالمملكة يتم تطعيم 50% من سكانها، وأن النسبة عالية، ويساعد إقبال المواطنين والمقيمين على اللقاح إلى الوصول إلى نسبة 100%؜ قريباً.

ونوّه "الراجحي" بأن الأولوية في التطعيم لكبار السن ومَن هم فوق 60 عاماً ولا يشترط تسجيل موعد، ولِمَن هم أقل يشترط الحجز وفق الآليات التي أقرتها وزارة الصحة والأولويات المعتبرة صحياً، داعياً المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.

وكان "الراجحي" قد أشار في أبريل الماضي أثناء تفقّده لمستشفى محافظة الحائط إلى أنه سيتم تطعيم 70%؜ من المواطنين والمقيمين في منطقة حائل خلال شهرين.

يُذكر أن منطقة حائل تقدم لقاح "فايزر" في مركز اللقاحات الرئيسي في مجمع كليات الطالبات بجامعة حائل، مركز صلاح الدين، والمستشفى السعودي الألماني والمستشفيات الطرفية في المنطقة وذلك في الشملي والحائط و الشنان وبقعاء وموقق والسليمي والغزالة وسميراء بالإضافة إلى مركزي صحيّ "جُبّة" و"تربة".

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