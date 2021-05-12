شهد الموقع الإلكتروني للتبرع بالأعضاء في المملكة إقبالاً كثيفًا؛ ما أدى إلى حدوث بعض المشاكل التقنية به؛ الأمر الذي يؤكد مدى ارتباط الشعب السعودي بقادته والإقتداء بهم . ويأتي هذا الإقبال الكثيف إثر إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء. وتشكل مبادرة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين في التسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء لفتة أبوية حانية تجاه مرضى الفشل العضوي النهائي، كما تعزز واحدة من أهم صور التكافل المعروفة عن المجتمع السعودي.

بعد إعلان خادم الحرمين وولي العهد تسجيلهما.. الإقبال الكثيف على موقع التبرع بالأعضاء يؤدي لتعثره بدر الجبل سبق 2021-05-12 شهد الموقع الإلكتروني للتبرع بالأعضاء في المملكة إقبالاً كثيفًا؛ ما أدى إلى حدوث بعض المشاكل التقنية به؛ الأمر الذي يؤكد مدى ارتباط الشعب السعودي بقادته والإقتداء بهم .

ويأتي هذا الإقبال الكثيف إثر إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

وتشكل مبادرة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين في التسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء لفتة أبوية حانية تجاه مرضى الفشل العضوي النهائي، كما تعزز واحدة من أهم صور التكافل المعروفة عن المجتمع السعودي.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442 01:22 AM

اخر تعديل 12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442 05:19 AM

بعد إعلان خادم الحرمين وولي العهد تسجيلهما.. الإقبال الكثيف على موقع التبرع بالأعضاء يؤدي لتعثره يشهد الموقع بعض المشكلات التقنية إثر الضغط الهائل عليه من قِبل المتبرعين





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شهد الموقع الإلكتروني للتبرع بالأعضاء في المملكة إقبالاً كثيفًا؛ ما أدى إلى حدوث بعض المشاكل التقنية به؛ الأمر الذي يؤكد مدى ارتباط الشعب السعودي بقادته والإقتداء بهم .

ويأتي هذا الإقبال الكثيف إثر إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

وتشكل مبادرة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين في التسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء لفتة أبوية حانية تجاه مرضى الفشل العضوي النهائي، كما تعزز واحدة من أهم صور التكافل المعروفة عن المجتمع السعودي.