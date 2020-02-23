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الناطق باسم الجيش الليبي يعلن وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عبر ميناء مصراتة

رصدتها وحدات الاستطلاع والاستخبارات

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن وحدات الاستطلاع والاستخبارات أكدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري.
وأشار المسماري في تصريح صحفي اليوم إلى أن هذه الأسلحة والمعدات وصلت لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية.
وأضاف: يتم هذا الدعم بشكل علني أمام المجتمع الدولي، ويعدّ اختراقاً للهدنة المعلنة في المنطقة، مردفاً: "قواتنا لم تردّ حتى الساعة، وهي تتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة".

تركيا الجيش الليبي

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الناطق باسم الجيش الليبي يعلن وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عبر ميناء مصراتة
سبق

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن وحدات الاستطلاع والاستخبارات أكدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري.
وأشار المسماري في تصريح صحفي اليوم إلى أن هذه الأسلحة والمعدات وصلت لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية.
وأضاف: يتم هذا الدعم بشكل علني أمام المجتمع الدولي، ويعدّ اختراقاً للهدنة المعلنة في المنطقة، مردفاً: "قواتنا لم تردّ حتى الساعة، وهي تتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة".

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
05:52 PM

الناطق باسم الجيش الليبي يعلن وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عبر ميناء مصراتة

رصدتها وحدات الاستطلاع والاستخبارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,409

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن وحدات الاستطلاع والاستخبارات أكدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري.
وأشار المسماري في تصريح صحفي اليوم إلى أن هذه الأسلحة والمعدات وصلت لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية.
وأضاف: يتم هذا الدعم بشكل علني أمام المجتمع الدولي، ويعدّ اختراقاً للهدنة المعلنة في المنطقة، مردفاً: "قواتنا لم تردّ حتى الساعة، وهي تتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة".

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