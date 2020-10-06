"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظتي العيص ووادي الفرع

مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية، وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العيص ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء.