"أمم إفريقيا": أربع مباريات لتحديد المتأهلين مع "مصر" و"نيجيريا" في المجموعتين الأولى والثانية

تستكمل اليوم الأحد مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام منافساتها في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل إذ ستكون هناك أربع مباريات في مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

مدغشقر - نيجيريا

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض علمًا بأن المنتخب النيجيري ضمن التأهل للدور التالي بعد أن حصد 6 نقاط في حين يحتل منتخب مدغشقر المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

فوز مدغشقر أو التعادل يمنحها بطاقة التأهل دون النظر لنتيجة مباراة غينيا وبوروندي أما الهزيمة فستدفع بها لانتظار نتيجة المباراة الأخرى.

غينيا - بوروندي

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض علمًا بأن المنتخب الغيني يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة في حين يحتل منتخب بوروندي المركز الأخير بلا رصيد.

يتعين على المنتخب الغيني الفوز فقط ولا شيء خلاف ذلك كما سيكون مضطرًا إلى معرفة نتيجة المباراة الأخرى بين نيجيريا ومدغشقر إذ إن أي نتيجة إيجابية أو التعادل ستعني تأهل الأخير دون النظر لمباراة المنتخب الغيني ونظيره البوروندي.

زيمبابوي- جمهورية الكونغو

تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض، حيث يحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فيما خرج منتخب جمهورية الكونغو من البطولة بعدما فشل في تحقيق أي نقاط حتى الآن.

يتوجب على المنتخب الزيمبابوي الفوز فقط مع الانتظار لنتيجة منتخبي مصر وأوغندا إذ إن فوز أو تعادل أوغندا سيعني تأهلها دون النظر لفوز زيمبابوي.

مصر - أوغندا

تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض، حيث ضمن المنتخب المصري التأهل بعد جمع العلامة الكاملة في مباراتيه السابقتين في حين يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

هناك عدة فرص للمنتخب الأوغندي لمرافقة المصريين في التأهل منها الفوز أو التعادل مع الفراعنة أو حتى هزيمتها في المباراة وهزيمة أو تعادل منتخب زيمبابوي أمام جمهورية الكونغو.