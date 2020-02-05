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"استقرار" تطلق منتداها الثاني بعنوان "السلوك الاستهلاكي للأسرة وأثره على استقرارها".. السبت

يقدم للجنسين للمساهمة في بناء أسرة مستقرة ومجتمع واعٍ

تقيم شركة آسية الوقفية، بالشراكة مع مركز إصلاح للتنمية الأسرية، التابع للجنة التنمية الأسرية بحي الملك فهد، صباح السبت المقبل، منتدى استقرار الثاني بعنوان "السلوك الاستهلاكي للأسرة وأثره على استقرارها"، وذلك برعاية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزين، في قاعة الخزامى للاحتفالات والمؤتمرات من 9ص - 5 مساء.

ويعد منتدى استقرار في نسخته الثانية بمدينة الرياض هو منتدى متخصص يقدم للجنسين للمساهمة في بناء أسرة مستقرة ومجتمع واعٍ من خلال توجيه السلوك الاستهلاكي للأسرة السعودية لتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تهدد استقرارها، وذلك في قاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات.

ويتكون المنتدى من محاور رئيسة هي: توجيه السلوك الاستهلاكي للأسرة السعودية، والتسوق الإلكتروني، وأثره على استقرار الأسرة السعودية، كما يرتبط بمحاور الرؤية الوطنية من خلال محورين هما: مجتمع حيوي، وبناؤه متين.

ويحظى المنتدى بمشاركة ملحوظة من الجهات والخبراء من المؤسسات الحكومية والمنظمات المعنية بالأسرة، ويستهدف الخبراء وطلاب الدراسات العليا والمهتمين والمربين من أفراد وجهات المجتمع.

ويحتوى المنتدى على عددٍ من الأنشطة وجلسات العمل، كما يضم معرضًا مصاحبًا.

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"استقرار" تطلق منتداها الثاني بعنوان "السلوك الاستهلاكي للأسرة وأثره على استقرارها".. السبت
سبق

تقيم شركة آسية الوقفية، بالشراكة مع مركز إصلاح للتنمية الأسرية، التابع للجنة التنمية الأسرية بحي الملك فهد، صباح السبت المقبل، منتدى استقرار الثاني بعنوان "السلوك الاستهلاكي للأسرة وأثره على استقرارها"، وذلك برعاية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزين، في قاعة الخزامى للاحتفالات والمؤتمرات من 9ص - 5 مساء.

ويعد منتدى استقرار في نسخته الثانية بمدينة الرياض هو منتدى متخصص يقدم للجنسين للمساهمة في بناء أسرة مستقرة ومجتمع واعٍ من خلال توجيه السلوك الاستهلاكي للأسرة السعودية لتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تهدد استقرارها، وذلك في قاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات.

ويتكون المنتدى من محاور رئيسة هي: توجيه السلوك الاستهلاكي للأسرة السعودية، والتسوق الإلكتروني، وأثره على استقرار الأسرة السعودية، كما يرتبط بمحاور الرؤية الوطنية من خلال محورين هما: مجتمع حيوي، وبناؤه متين.

ويحظى المنتدى بمشاركة ملحوظة من الجهات والخبراء من المؤسسات الحكومية والمنظمات المعنية بالأسرة، ويستهدف الخبراء وطلاب الدراسات العليا والمهتمين والمربين من أفراد وجهات المجتمع.

ويحتوى المنتدى على عددٍ من الأنشطة وجلسات العمل، كما يضم معرضًا مصاحبًا.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
12:46 AM

"استقرار" تطلق منتداها الثاني بعنوان "السلوك الاستهلاكي للأسرة وأثره على استقرارها".. السبت

يقدم للجنسين للمساهمة في بناء أسرة مستقرة ومجتمع واعٍ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقيم شركة آسية الوقفية، بالشراكة مع مركز إصلاح للتنمية الأسرية، التابع للجنة التنمية الأسرية بحي الملك فهد، صباح السبت المقبل، منتدى استقرار الثاني بعنوان "السلوك الاستهلاكي للأسرة وأثره على استقرارها"، وذلك برعاية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزين، في قاعة الخزامى للاحتفالات والمؤتمرات من 9ص - 5 مساء.

ويعد منتدى استقرار في نسخته الثانية بمدينة الرياض هو منتدى متخصص يقدم للجنسين للمساهمة في بناء أسرة مستقرة ومجتمع واعٍ من خلال توجيه السلوك الاستهلاكي للأسرة السعودية لتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تهدد استقرارها، وذلك في قاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات.

ويتكون المنتدى من محاور رئيسة هي: توجيه السلوك الاستهلاكي للأسرة السعودية، والتسوق الإلكتروني، وأثره على استقرار الأسرة السعودية، كما يرتبط بمحاور الرؤية الوطنية من خلال محورين هما: مجتمع حيوي، وبناؤه متين.

ويحظى المنتدى بمشاركة ملحوظة من الجهات والخبراء من المؤسسات الحكومية والمنظمات المعنية بالأسرة، ويستهدف الخبراء وطلاب الدراسات العليا والمهتمين والمربين من أفراد وجهات المجتمع.

ويحتوى المنتدى على عددٍ من الأنشطة وجلسات العمل، كما يضم معرضًا مصاحبًا.

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