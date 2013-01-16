مكة المكرّمة وجازان والباحة.. تنبيهات الأرصاد تتواصل والبشرى "أمطار"

حالات مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى انعدام الرؤية وتستمر حتى مساء اليوم

واصل المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاته على مدار اليوم، تزامناً مع حالة الأمطار والتغيرات الجوية التي تؤثر حالياً في معظم مناطق المملكة .

ونبّه المركز، اليوم، من استمرار هطول أمطار رعدية ممطرة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة، تشمل: أضم، والشفا، والطائف، والعرضيات، والهدا، وبني يزيد، وقيا، وميسان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمحافظة المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

ونبّه المركز أيضاً من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيولاً على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.