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"غذاؤكم أمانة" بالطائف يرصد 59 مخالفة صحية بالمطاعم

ضمن حملة رقابية مكثفة  لصحة البيئة

ضبطت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف 95 مخالفة للاشتراطات الصحية، خلال حملة رقابية مكثفة نفذتها ضمن ببرنامج (غذاؤكم أمانة) شملت المطاعم والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية وعدد من المناشط المتعلقة بصحة المستهلك.

وهدفت الحملة إلى التأكد من سلامة المعروضات والتزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية في أماكن إعداد المأكولات وحفظها .

شملت المخالفات: تدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وعرض مواد منتهية الصلاحية، وسوء أدوات التحضير، وسوء التهوية بأماكن إعداد الأطعمة، وعدم صلاحية بعض المواد للاستهلاك الآدمي .

وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الجولات الرقابية للإدارات الإشرافية تأتي ضمن أعمال دعم البلديات الفرعية في مجالات صحة البيئة والأسواق، موضحةً أنها طبقت الغرامات الرادعة بحق المخالفين دون التهاون مع التجاوزات التي تمس صحة المستهلك، مع إدراج من تتكرر لديهم المخالفات ضمن برنامج المتابعة المستمرة والإغلاق للمنشأة في حال عدم التجاوب.

وأشارت وكالة الخدمات إلى أن أعمالها الرقابية مستمرة على مدار اليوم من خلال برنامج للعمل على فترتين صباحية ومسائية؛ لضمان استمرار أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية.

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"غذاؤكم أمانة" بالطائف يرصد 59 مخالفة صحية بالمطاعم
سبق

ضبطت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف 95 مخالفة للاشتراطات الصحية، خلال حملة رقابية مكثفة نفذتها ضمن ببرنامج (غذاؤكم أمانة) شملت المطاعم والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية وعدد من المناشط المتعلقة بصحة المستهلك.

وهدفت الحملة إلى التأكد من سلامة المعروضات والتزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية في أماكن إعداد المأكولات وحفظها .

شملت المخالفات: تدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وعرض مواد منتهية الصلاحية، وسوء أدوات التحضير، وسوء التهوية بأماكن إعداد الأطعمة، وعدم صلاحية بعض المواد للاستهلاك الآدمي .

وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الجولات الرقابية للإدارات الإشرافية تأتي ضمن أعمال دعم البلديات الفرعية في مجالات صحة البيئة والأسواق، موضحةً أنها طبقت الغرامات الرادعة بحق المخالفين دون التهاون مع التجاوزات التي تمس صحة المستهلك، مع إدراج من تتكرر لديهم المخالفات ضمن برنامج المتابعة المستمرة والإغلاق للمنشأة في حال عدم التجاوب.

وأشارت وكالة الخدمات إلى أن أعمالها الرقابية مستمرة على مدار اليوم من خلال برنامج للعمل على فترتين صباحية ومسائية؛ لضمان استمرار أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
04:41 PM

"غذاؤكم أمانة" بالطائف يرصد 59 مخالفة صحية بالمطاعم

ضمن حملة رقابية مكثفة  لصحة البيئة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
1,339

ضبطت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف 95 مخالفة للاشتراطات الصحية، خلال حملة رقابية مكثفة نفذتها ضمن ببرنامج (غذاؤكم أمانة) شملت المطاعم والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية وعدد من المناشط المتعلقة بصحة المستهلك.

وهدفت الحملة إلى التأكد من سلامة المعروضات والتزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية في أماكن إعداد المأكولات وحفظها .

شملت المخالفات: تدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وعرض مواد منتهية الصلاحية، وسوء أدوات التحضير، وسوء التهوية بأماكن إعداد الأطعمة، وعدم صلاحية بعض المواد للاستهلاك الآدمي .

وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الجولات الرقابية للإدارات الإشرافية تأتي ضمن أعمال دعم البلديات الفرعية في مجالات صحة البيئة والأسواق، موضحةً أنها طبقت الغرامات الرادعة بحق المخالفين دون التهاون مع التجاوزات التي تمس صحة المستهلك، مع إدراج من تتكرر لديهم المخالفات ضمن برنامج المتابعة المستمرة والإغلاق للمنشأة في حال عدم التجاوب.

وأشارت وكالة الخدمات إلى أن أعمالها الرقابية مستمرة على مدار اليوم من خلال برنامج للعمل على فترتين صباحية ومسائية؛ لضمان استمرار أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية.

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