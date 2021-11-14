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الهيئة العامة للمنافسة توافق على مشروع مشترك بين "نيوم" وmbc لتنفيذ وإدارة الألعاب

الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر بيان رسمي اليوم، عدم ممانعتها إنشاء مشروع مشترك بين (شركة نيوم) و (شركة إم بي سي إنيشيتيفز) المملوكة بالكامل لمجموعة mbc القابضة المحدودة.

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة بأن المشروع المشترك الجديد سيقوم بتنفيذ وإدارة وتشغيل وتطوير الألعاب ذات الفئة AAA في مدينة نيوم.

ويعد المشروع المشترك المزمع إقامته في مدينة نيوم أول مشروع يقوم بتطوير الألعاب إلى فئة AAA في منطقة الشرق الأوسط.

وعرفت الهيئة العامة للمنافسة البعد السلعي للصفقة بسوق ألعاب الفيديو؛ نظراً لأن المشروع المشترك الجديد سيقوم بتقديم خدماته في هذا السوق.

وأضافت الهيئة أنها قامت بتحديد النطاق الجغرافي للصفقة بسوق المملكة العربية السعودية، وعليه قامت الهيئة بدراسة سوق ألعاب الفيديو في المملكة العربية السعودية لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وخلصت دراسة الهيئة إلى أنه لا يُتوقع أن تكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية كون أطراف الصفقة لا يملكون أي حصص سوقية في السوق المعني، مما يعني دخول منشأة جديدة لهذا السوق وبالتالي سيؤدي إلى رفع المنافسة في هذا السوق.

وحسب إفادة الهيئة العامة للمنافسة بأن المشروع المشترك سيقوم بتطوير صناعة جديدة على مستوى المملكة والشرق الأوسط، والمساهمة في تقدم قطاع تقنية المعلومات والبرمجة في المملكة.

كذلك أفادت الهيئة بأن المشروع المشترك سيساهم بتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في زيادة الإيرادات الغير نفطية، وأشارت الهيئة إلى أن المشروع المشترك سينمي قطاع الترفيه ويوفر خيارات وفرص ترفيهية لكل شرائح المجتمع، واختتمت الهيئة العامة للمنافسة بيانها بأن المشروع المشترك سيقوم بتوفير فرص عمل للخبرات الوطنية الشابة.

وفي نفس السياق، صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، أن الهيئة العامة للمنافسة أصدرت الموافقة على 15 طلبًا لمشاريع مشتركة منذ بداية العام أغلبها مرتبط بمشاريع رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهيئة العامة للمنافسة توافق على مشروع مشترك بين "نيوم" وmbc لتنفيذ وإدارة الألعاب
سبق

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر بيان رسمي اليوم، عدم ممانعتها إنشاء مشروع مشترك بين (شركة نيوم) و (شركة إم بي سي إنيشيتيفز) المملوكة بالكامل لمجموعة mbc القابضة المحدودة.

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة بأن المشروع المشترك الجديد سيقوم بتنفيذ وإدارة وتشغيل وتطوير الألعاب ذات الفئة AAA في مدينة نيوم.

ويعد المشروع المشترك المزمع إقامته في مدينة نيوم أول مشروع يقوم بتطوير الألعاب إلى فئة AAA في منطقة الشرق الأوسط.

وعرفت الهيئة العامة للمنافسة البعد السلعي للصفقة بسوق ألعاب الفيديو؛ نظراً لأن المشروع المشترك الجديد سيقوم بتقديم خدماته في هذا السوق.

وأضافت الهيئة أنها قامت بتحديد النطاق الجغرافي للصفقة بسوق المملكة العربية السعودية، وعليه قامت الهيئة بدراسة سوق ألعاب الفيديو في المملكة العربية السعودية لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وخلصت دراسة الهيئة إلى أنه لا يُتوقع أن تكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية كون أطراف الصفقة لا يملكون أي حصص سوقية في السوق المعني، مما يعني دخول منشأة جديدة لهذا السوق وبالتالي سيؤدي إلى رفع المنافسة في هذا السوق.

وحسب إفادة الهيئة العامة للمنافسة بأن المشروع المشترك سيقوم بتطوير صناعة جديدة على مستوى المملكة والشرق الأوسط، والمساهمة في تقدم قطاع تقنية المعلومات والبرمجة في المملكة.

كذلك أفادت الهيئة بأن المشروع المشترك سيساهم بتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في زيادة الإيرادات الغير نفطية، وأشارت الهيئة إلى أن المشروع المشترك سينمي قطاع الترفيه ويوفر خيارات وفرص ترفيهية لكل شرائح المجتمع، واختتمت الهيئة العامة للمنافسة بيانها بأن المشروع المشترك سيقوم بتوفير فرص عمل للخبرات الوطنية الشابة.

وفي نفس السياق، صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، أن الهيئة العامة للمنافسة أصدرت الموافقة على 15 طلبًا لمشاريع مشتركة منذ بداية العام أغلبها مرتبط بمشاريع رؤية المملكة 2030.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
05:10 PM

الهيئة العامة للمنافسة توافق على مشروع مشترك بين "نيوم" وmbc لتنفيذ وإدارة الألعاب

الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر بيان رسمي اليوم، عدم ممانعتها إنشاء مشروع مشترك بين (شركة نيوم) و (شركة إم بي سي إنيشيتيفز) المملوكة بالكامل لمجموعة mbc القابضة المحدودة.

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة بأن المشروع المشترك الجديد سيقوم بتنفيذ وإدارة وتشغيل وتطوير الألعاب ذات الفئة AAA في مدينة نيوم.

ويعد المشروع المشترك المزمع إقامته في مدينة نيوم أول مشروع يقوم بتطوير الألعاب إلى فئة AAA في منطقة الشرق الأوسط.

وعرفت الهيئة العامة للمنافسة البعد السلعي للصفقة بسوق ألعاب الفيديو؛ نظراً لأن المشروع المشترك الجديد سيقوم بتقديم خدماته في هذا السوق.

وأضافت الهيئة أنها قامت بتحديد النطاق الجغرافي للصفقة بسوق المملكة العربية السعودية، وعليه قامت الهيئة بدراسة سوق ألعاب الفيديو في المملكة العربية السعودية لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وخلصت دراسة الهيئة إلى أنه لا يُتوقع أن تكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية كون أطراف الصفقة لا يملكون أي حصص سوقية في السوق المعني، مما يعني دخول منشأة جديدة لهذا السوق وبالتالي سيؤدي إلى رفع المنافسة في هذا السوق.

وحسب إفادة الهيئة العامة للمنافسة بأن المشروع المشترك سيقوم بتطوير صناعة جديدة على مستوى المملكة والشرق الأوسط، والمساهمة في تقدم قطاع تقنية المعلومات والبرمجة في المملكة.

كذلك أفادت الهيئة بأن المشروع المشترك سيساهم بتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في زيادة الإيرادات الغير نفطية، وأشارت الهيئة إلى أن المشروع المشترك سينمي قطاع الترفيه ويوفر خيارات وفرص ترفيهية لكل شرائح المجتمع، واختتمت الهيئة العامة للمنافسة بيانها بأن المشروع المشترك سيقوم بتوفير فرص عمل للخبرات الوطنية الشابة.

وفي نفس السياق، صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، أن الهيئة العامة للمنافسة أصدرت الموافقة على 15 طلبًا لمشاريع مشتركة منذ بداية العام أغلبها مرتبط بمشاريع رؤية المملكة 2030.

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