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بقرار من أمير الشرقية.. "الخالدي" محافظًا للقطيف

رفع شكره للقيادة: القرار سيكون دافعًا لبذل المزيد من العطاء

أصدر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قرارًا بتكليف فلاح بن سلمان الخالدي محافظًا للقطيف.

ورفع الخالدي، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيدهما الله، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة «حفظهم الله»، بهذه المناسبة؛ معربًا عن اعتزازه بتلك الثقة الغالية؛ سائلًا الله أن يُمِده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يوفق ولاة الأمر لكل ما فيه خير، ويديم نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد أن هذا القرار سيكون دافعًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني؛ سائلًا المولى عز وجل أن يمنحه العون والتوفيق للقيام بعمله على أكمل وجه، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر «حفظهم الله».

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز تكليف فلاح بن سلمان الخالدي محافظًا للقطيف

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بقرار من أمير الشرقية.. "الخالدي" محافظًا للقطيف
سبق

أصدر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قرارًا بتكليف فلاح بن سلمان الخالدي محافظًا للقطيف.

ورفع الخالدي، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيدهما الله، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة «حفظهم الله»، بهذه المناسبة؛ معربًا عن اعتزازه بتلك الثقة الغالية؛ سائلًا الله أن يُمِده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يوفق ولاة الأمر لكل ما فيه خير، ويديم نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد أن هذا القرار سيكون دافعًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني؛ سائلًا المولى عز وجل أن يمنحه العون والتوفيق للقيام بعمله على أكمل وجه، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر «حفظهم الله».

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
01:46 PM

بقرار من أمير الشرقية.. "الخالدي" محافظًا للقطيف

رفع شكره للقيادة: القرار سيكون دافعًا لبذل المزيد من العطاء

A A A
عبدالله السالم - القطيف
0
3,585

أصدر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قرارًا بتكليف فلاح بن سلمان الخالدي محافظًا للقطيف.

ورفع الخالدي، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيدهما الله، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة «حفظهم الله»، بهذه المناسبة؛ معربًا عن اعتزازه بتلك الثقة الغالية؛ سائلًا الله أن يُمِده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يوفق ولاة الأمر لكل ما فيه خير، ويديم نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد أن هذا القرار سيكون دافعًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني؛ سائلًا المولى عز وجل أن يمنحه العون والتوفيق للقيام بعمله على أكمل وجه، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر «حفظهم الله».

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