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قوات الجيش اليمني تسقط طائرة مسيّرة حوثية في حيران بحجة

تبيّن بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس السبت، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد حسب موقع سبتمبر نت.

وفي التفاصيل .. كانت الطائرة المسيّرة تهدف إلى استطلاع مواقع الجيش الوطني، في مديرية حيران.

وتبيّن بعد فحص حطام طائرة الاستطلاع أنها إيرانية الصنع.

الجيش اليمني طائرة بدون طيار طائرة مسيرة ميليشيا الحوثي الميليشيا الحوثية مديرية حيران إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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قوات الجيش اليمني تسقط طائرة مسيّرة حوثية في حيران بحجة
سبق

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس السبت، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد حسب موقع سبتمبر نت.

وفي التفاصيل .. كانت الطائرة المسيّرة تهدف إلى استطلاع مواقع الجيش الوطني، في مديرية حيران.

وتبيّن بعد فحص حطام طائرة الاستطلاع أنها إيرانية الصنع.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:51 AM

قوات الجيش اليمني تسقط طائرة مسيّرة حوثية في حيران بحجة

تبيّن بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع

أرشيفية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,551

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس السبت، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد حسب موقع سبتمبر نت.

وفي التفاصيل .. كانت الطائرة المسيّرة تهدف إلى استطلاع مواقع الجيش الوطني، في مديرية حيران.

وتبيّن بعد فحص حطام طائرة الاستطلاع أنها إيرانية الصنع.

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