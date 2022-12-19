"اليماني": السعودية تقدّم أكبر دعم حكومي لعمل المرأة بالعالم

عبر برنامجَيْ "قرّة" و"وصول"

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة، الدكتور أحمد اليماني؛ أن المبالغ المرصودة لدعم برنامجَيْ "قرّة" و"وصول" يجعلان من السعودية أكبر دولة في العالم من حيث تقديم الدعم المالي الحكومي لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل.



وأشار اليماني في مقابلة مع قناة "العربية"، إلى أهمية دعم عمل المرأة السعودية؛ نظرًا للأرقام التي تشير إلى أن معدل البطالة لدى النساء 30% مقابل 5% لدى الرجال في المملكة، مبيّنًا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" حللت أسباب عدم التحاق الكثير من السيدات بسوق العمل، وخلصت إلى سببين رئيسين؛ الأول وسيلة النقل إما أنها غير متوفرة أو مكلفة جدًّا، أما السبب الثاني فيتمثل في رعاية أطفال المرأة العاملة بطريقة تشعرها بالأمان عليهم وفي نفس الوقت تكون غير مكلفة؛ وهو ما يوفره برنامج "قرّة".



وأضاف أن: "فكرة البرنامجين تعتمد على تولي الدولة دعم تكاليف 80% من تنقل المرأة العاملة في القطاع الخاص خلال تنقلها من وإلى العمل، وكذلك دعم 80% من حضانة أطفالها"، لافتًا إلى أن أهمية هذه الخطوة تتمثل في أن ما يقارب نصف الدخل الشهري للمرأة العاملة كان يتم صرفه على عملية التنقل ورعاية الأطفال، وبالتالي من خلال هذين البرنامجين سيتم توفير هذا المبلغ، وهو ما حفز عددًا كبيرًا جدًّا من النساء على الانضمام لسوق العمل خلال العام الماضي.



وكشف أن عدد المستفيدات من برنامج وصول يتراوح بين 50 إلى 60 ألف مستفيدة، فيما تستفيد من برنامج قرة أعداد تتراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف امرأة تعمل في القطاع الخاص.