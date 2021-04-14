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مغاسل الملابس بمكة هل تدخل حيز الإغلاق؟ متحدث "الصحة" يجيب

"العبدالعالي": الفيروس يختلف فترة بقائه على الأسطح نتيجة الحرارة ومصدر الرطوبة

ناشد عدد من أهالي وسكان أحياء مكة المكرمة إغلاق مغاسل الملابس المنتشرة في الأحياء، والتي يمكن الاستغناء عنها عن طريق الغسيل في المنازل.

وأضاف الأهالي أن هناك بعض المغاسل يوجد فيها أعداد لا بأس بها من العمال، ويتردد عليها كثير من المواطنين والمقيمين، ويخشى من جراء ذلك انتشار أو نقل الفيروس داخل هذه المحال.

من جانبه، أجاب متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" حول بقاء الفيروس على الملابس بقوله: إن الفيروس بقاؤه على الأسطح يقوم على عوامل؛ منها درجات الحرارة المتفاوتة، ومصدر الرطوبة، وتختلف من ساعات إلى أكثر من يوم.

وأضاف الدكتور "العبدالعالي" أن الأهم ألا تفكر في المدة التي يبقى الفيروس على الأسطح، بل يجب العمل بحذر مع هذه الأسطح، وتجنب لمس الأنف والعين والفم، والحرص على اتباع الطرق الصحيحة في غسل وتعقيم اليدين بعد كل ملامسة للأسطح.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مغاسل الملابس بمكة هل تدخل حيز الإغلاق؟ متحدث "الصحة" يجيب
سبق

ناشد عدد من أهالي وسكان أحياء مكة المكرمة إغلاق مغاسل الملابس المنتشرة في الأحياء، والتي يمكن الاستغناء عنها عن طريق الغسيل في المنازل.

وأضاف الأهالي أن هناك بعض المغاسل يوجد فيها أعداد لا بأس بها من العمال، ويتردد عليها كثير من المواطنين والمقيمين، ويخشى من جراء ذلك انتشار أو نقل الفيروس داخل هذه المحال.

من جانبه، أجاب متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" حول بقاء الفيروس على الملابس بقوله: إن الفيروس بقاؤه على الأسطح يقوم على عوامل؛ منها درجات الحرارة المتفاوتة، ومصدر الرطوبة، وتختلف من ساعات إلى أكثر من يوم.

وأضاف الدكتور "العبدالعالي" أن الأهم ألا تفكر في المدة التي يبقى الفيروس على الأسطح، بل يجب العمل بحذر مع هذه الأسطح، وتجنب لمس الأنف والعين والفم، والحرص على اتباع الطرق الصحيحة في غسل وتعقيم اليدين بعد كل ملامسة للأسطح.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
04:34 PM

مغاسل الملابس بمكة هل تدخل حيز الإغلاق؟ متحدث "الصحة" يجيب

"العبدالعالي": الفيروس يختلف فترة بقائه على الأسطح نتيجة الحرارة ومصدر الرطوبة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
4
13,701

ناشد عدد من أهالي وسكان أحياء مكة المكرمة إغلاق مغاسل الملابس المنتشرة في الأحياء، والتي يمكن الاستغناء عنها عن طريق الغسيل في المنازل.

وأضاف الأهالي أن هناك بعض المغاسل يوجد فيها أعداد لا بأس بها من العمال، ويتردد عليها كثير من المواطنين والمقيمين، ويخشى من جراء ذلك انتشار أو نقل الفيروس داخل هذه المحال.

من جانبه، أجاب متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" حول بقاء الفيروس على الملابس بقوله: إن الفيروس بقاؤه على الأسطح يقوم على عوامل؛ منها درجات الحرارة المتفاوتة، ومصدر الرطوبة، وتختلف من ساعات إلى أكثر من يوم.

وأضاف الدكتور "العبدالعالي" أن الأهم ألا تفكر في المدة التي يبقى الفيروس على الأسطح، بل يجب العمل بحذر مع هذه الأسطح، وتجنب لمس الأنف والعين والفم، والحرص على اتباع الطرق الصحيحة في غسل وتعقيم اليدين بعد كل ملامسة للأسطح.

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