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الأمن البيئي تضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

51 مواطنًا بحوزتهم 42 مترًا مكعبًا.. سلّمت إلى الجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (51) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (42) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن البيئي تضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (51) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (42) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
02:10 PM

الأمن البيئي تضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

51 مواطنًا بحوزتهم 42 مترًا مكعبًا.. سلّمت إلى الجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (51) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (42) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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