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"القصبي" يعتمد تدوير عدد من رؤساء البلديات في عسير

لتحسين بيئة الأعمال وتمكينها من الأداء والإنجاز والارتقاء بها

تمشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحسين بيئة الأعمال، أعلنت أمانة منطقة عسير، عن صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي، رقم ٤١٠٠٠٥٩٦٤٢ بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤١هـ المتضمن تدوير بعض رؤساء بلديات المنطقة، وهم: ينهى تكليف المهندس سلمان بن حسين جابر الفيفي من القيام بعمل رئيس بلدية النماص، وتكليفه بالعمل بالأمانة .

ينهى تكليف الموظف بندر بن محمد سالم الشهراني من القيام بعمل رئيس بلدية صمخ وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية محافظة سراة عبيدة لمدة 30 يوماً على أن يستمر تكليفا بعد نهاية الانتداب.

ينهى تكليف المهندس عبدالله بن عايض دلبوح من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة بلقرن وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية النماص لمدة 30 يومًا على أن يستمر تكليفا بعد نهاية الإنتداب.

ينهى تكليف المهندس محمد بن مرزن علي آل مبشر من القيام بعمل رئيس بلدية بحر أبو سكينة وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية بارق لمدة 30 يومًا على أن يستمر تكليًفا بعد نهاية الانتداب.

ينهى تكليف المهندس أحمد بن عوض بن محمد البارقي من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة بارق وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية محافظة بلقرن لمدة 30 يومًا على أن يستمر تكليفا بعد نهاية الانتداب.

ينهى تكليف المهندس نايف بن علي عبدالله الغامدي من القيام بعمل رئيس بلدية الفرشة وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية بحر أبو سكينة لمدة 30 يومًا على أن يستمر تكليفا بعد نهاية الانتداب.

تكليف أمين منطقة عسير بتكليف رئيس لكل من (بلدية صمخ، وبلدية الفرشة) وفق ما تضمنته الفقرة ثامنًا من التعليمات المنظمة لترشيح وتكليف وإعفاء رؤساء البلديات الصادر بتعميم وزاري رقم "37216 بتاريخ 14/8/1438

من جهته أشاد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بإجراءات تدوير رؤساء البلديات في منطقة عسير بهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز دور البلديات وتمكينها من أداء وإنجاز أعمالها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكداً أن البلديات هي ركيزة أساسية في تقديم الخدمات، وأنها ستحظى بإذن الله بالدعم اللازم لتمكينها من إنجاز أعمالها، وهذه الخطوات التي تم إتخاذها تؤكد على المضي قدماً نحو التطوير المستمر وفقاً الرؤية المباركة.

في ختام تصريحه رفع الحميدي نيابة عن أمانة منطقة عسير ومنسوبيها أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي على صدور هذه القرارات المباركة التي سيكون له آثار إيجابية على عمل البلديات بالمنطقة.

أمانة منطقة عسير وزارة الشؤون البلدية والقروية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي" يعتمد تدوير عدد من رؤساء البلديات في عسير
سبق

تمشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحسين بيئة الأعمال، أعلنت أمانة منطقة عسير، عن صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي، رقم ٤١٠٠٠٥٩٦٤٢ بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤١هـ المتضمن تدوير بعض رؤساء بلديات المنطقة، وهم: ينهى تكليف المهندس سلمان بن حسين جابر الفيفي من القيام بعمل رئيس بلدية النماص، وتكليفه بالعمل بالأمانة .

ينهى تكليف الموظف بندر بن محمد سالم الشهراني من القيام بعمل رئيس بلدية صمخ وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية محافظة سراة عبيدة لمدة 30 يوماً على أن يستمر تكليفا بعد نهاية الانتداب.

ينهى تكليف المهندس عبدالله بن عايض دلبوح من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة بلقرن وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية النماص لمدة 30 يومًا على أن يستمر تكليفا بعد نهاية الإنتداب.

ينهى تكليف المهندس محمد بن مرزن علي آل مبشر من القيام بعمل رئيس بلدية بحر أبو سكينة وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية بارق لمدة 30 يومًا على أن يستمر تكليًفا بعد نهاية الانتداب.

ينهى تكليف المهندس أحمد بن عوض بن محمد البارقي من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة بارق وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية محافظة بلقرن لمدة 30 يومًا على أن يستمر تكليفا بعد نهاية الانتداب.

ينهى تكليف المهندس نايف بن علي عبدالله الغامدي من القيام بعمل رئيس بلدية الفرشة وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية بحر أبو سكينة لمدة 30 يومًا على أن يستمر تكليفا بعد نهاية الانتداب.

تكليف أمين منطقة عسير بتكليف رئيس لكل من (بلدية صمخ، وبلدية الفرشة) وفق ما تضمنته الفقرة ثامنًا من التعليمات المنظمة لترشيح وتكليف وإعفاء رؤساء البلديات الصادر بتعميم وزاري رقم "37216 بتاريخ 14/8/1438

من جهته أشاد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بإجراءات تدوير رؤساء البلديات في منطقة عسير بهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز دور البلديات وتمكينها من أداء وإنجاز أعمالها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكداً أن البلديات هي ركيزة أساسية في تقديم الخدمات، وأنها ستحظى بإذن الله بالدعم اللازم لتمكينها من إنجاز أعمالها، وهذه الخطوات التي تم إتخاذها تؤكد على المضي قدماً نحو التطوير المستمر وفقاً الرؤية المباركة.

في ختام تصريحه رفع الحميدي نيابة عن أمانة منطقة عسير ومنسوبيها أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي على صدور هذه القرارات المباركة التي سيكون له آثار إيجابية على عمل البلديات بالمنطقة.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
02:53 PM

"القصبي" يعتمد تدوير عدد من رؤساء البلديات في عسير

لتحسين بيئة الأعمال وتمكينها من الأداء والإنجاز والارتقاء بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تمشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحسين بيئة الأعمال، أعلنت أمانة منطقة عسير، عن صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي، رقم ٤١٠٠٠٥٩٦٤٢ بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤١هـ المتضمن تدوير بعض رؤساء بلديات المنطقة، وهم: ينهى تكليف المهندس سلمان بن حسين جابر الفيفي من القيام بعمل رئيس بلدية النماص، وتكليفه بالعمل بالأمانة .

ينهى تكليف الموظف بندر بن محمد سالم الشهراني من القيام بعمل رئيس بلدية صمخ وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية محافظة سراة عبيدة لمدة 30 يوماً على أن يستمر تكليفا بعد نهاية الانتداب.

ينهى تكليف المهندس عبدالله بن عايض دلبوح من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة بلقرن وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية النماص لمدة 30 يومًا على أن يستمر تكليفا بعد نهاية الإنتداب.

ينهى تكليف المهندس محمد بن مرزن علي آل مبشر من القيام بعمل رئيس بلدية بحر أبو سكينة وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية بارق لمدة 30 يومًا على أن يستمر تكليًفا بعد نهاية الانتداب.

ينهى تكليف المهندس أحمد بن عوض بن محمد البارقي من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة بارق وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية محافظة بلقرن لمدة 30 يومًا على أن يستمر تكليفا بعد نهاية الانتداب.

ينهى تكليف المهندس نايف بن علي عبدالله الغامدي من القيام بعمل رئيس بلدية الفرشة وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية بحر أبو سكينة لمدة 30 يومًا على أن يستمر تكليفا بعد نهاية الانتداب.

تكليف أمين منطقة عسير بتكليف رئيس لكل من (بلدية صمخ، وبلدية الفرشة) وفق ما تضمنته الفقرة ثامنًا من التعليمات المنظمة لترشيح وتكليف وإعفاء رؤساء البلديات الصادر بتعميم وزاري رقم "37216 بتاريخ 14/8/1438

من جهته أشاد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بإجراءات تدوير رؤساء البلديات في منطقة عسير بهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز دور البلديات وتمكينها من أداء وإنجاز أعمالها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكداً أن البلديات هي ركيزة أساسية في تقديم الخدمات، وأنها ستحظى بإذن الله بالدعم اللازم لتمكينها من إنجاز أعمالها، وهذه الخطوات التي تم إتخاذها تؤكد على المضي قدماً نحو التطوير المستمر وفقاً الرؤية المباركة.

في ختام تصريحه رفع الحميدي نيابة عن أمانة منطقة عسير ومنسوبيها أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي على صدور هذه القرارات المباركة التي سيكون له آثار إيجابية على عمل البلديات بالمنطقة.

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