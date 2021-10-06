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"القثامي" أمينًا لمحافظة الطائف

صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، بتعيين الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي أمينًا لمحافظة الطائف.

فيما أعرب "القثامي" عن شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن ‏عبدالله الحقيل بمناسبة تعيينه أمينًا لمحافظة الطائف، مؤكدًا أن هذه المسؤولية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة وسكانها في ظل الدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للقطاع البلدي الذي يعدُّ من أهم القطاعات الخدمية للتيسير على الأهالي وراحتهم.

يذكر أن "القثامي" تدرّج في العديد من المناصب القيادية، وكان يشغل وكيل الأمين للتعمير قبل تعيينه أمينًا للمحافظة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة.

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"القثامي" أمينًا لمحافظة الطائف
سبق

صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، بتعيين الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي أمينًا لمحافظة الطائف.

فيما أعرب "القثامي" عن شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن ‏عبدالله الحقيل بمناسبة تعيينه أمينًا لمحافظة الطائف، مؤكدًا أن هذه المسؤولية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة وسكانها في ظل الدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للقطاع البلدي الذي يعدُّ من أهم القطاعات الخدمية للتيسير على الأهالي وراحتهم.

يذكر أن "القثامي" تدرّج في العديد من المناصب القيادية، وكان يشغل وكيل الأمين للتعمير قبل تعيينه أمينًا للمحافظة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
08:33 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
01:03 PM

"القثامي" أمينًا لمحافظة الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، بتعيين الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي أمينًا لمحافظة الطائف.

فيما أعرب "القثامي" عن شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن ‏عبدالله الحقيل بمناسبة تعيينه أمينًا لمحافظة الطائف، مؤكدًا أن هذه المسؤولية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة وسكانها في ظل الدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للقطاع البلدي الذي يعدُّ من أهم القطاعات الخدمية للتيسير على الأهالي وراحتهم.

يذكر أن "القثامي" تدرّج في العديد من المناصب القيادية، وكان يشغل وكيل الأمين للتعمير قبل تعيينه أمينًا للمحافظة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة.

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