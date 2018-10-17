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الاتحاد يوقع عقد شراكة مع "Strategicgears" للاستشارات الإدارية

لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة العمل المؤسسي في النادي

تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد مع شركة "Gears Strategic" إحدى أكبر شركات الاستشارات الإدارية الوطنية في المملكة؛ وذلك لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في النادي.

وتمت مراسم توقيع العقد في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي حمد الصنيع ورئيس مجلس إدارة الشركة هتان عبدالإله ساعاتي.

وتمنى الرئيس التنفيذي أن تحقق هذه الشراكة الأهداف التي رسمت لها إدارة النادي في سبيل النهوض بمخرجاته في هذه المرحلة الانتقالية من مسيرة الرياضة السعودية بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لمملكتنا الحبيبة 2030.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يوقع عقد شراكة مع "Strategicgears" للاستشارات الإدارية
سبق

تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد مع شركة "Gears Strategic" إحدى أكبر شركات الاستشارات الإدارية الوطنية في المملكة؛ وذلك لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في النادي.

وتمت مراسم توقيع العقد في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي حمد الصنيع ورئيس مجلس إدارة الشركة هتان عبدالإله ساعاتي.

وتمنى الرئيس التنفيذي أن تحقق هذه الشراكة الأهداف التي رسمت لها إدارة النادي في سبيل النهوض بمخرجاته في هذه المرحلة الانتقالية من مسيرة الرياضة السعودية بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لمملكتنا الحبيبة 2030.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
10:00 PM

الاتحاد يوقع عقد شراكة مع "Strategicgears" للاستشارات الإدارية

لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة العمل المؤسسي في النادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد مع شركة "Gears Strategic" إحدى أكبر شركات الاستشارات الإدارية الوطنية في المملكة؛ وذلك لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في النادي.

وتمت مراسم توقيع العقد في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي حمد الصنيع ورئيس مجلس إدارة الشركة هتان عبدالإله ساعاتي.

وتمنى الرئيس التنفيذي أن تحقق هذه الشراكة الأهداف التي رسمت لها إدارة النادي في سبيل النهوض بمخرجاته في هذه المرحلة الانتقالية من مسيرة الرياضة السعودية بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لمملكتنا الحبيبة 2030.

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