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"الشعلان" ترد على "العمل": دور الضيافة تفرض إقامة جبرية على المنتهية محكوميتها

قالت إن ما ذكرته الوزارة بتوفير خيار المغادرة لمن ترغب في ذلك ليس صحيحًا

ردت عضوة مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان على توضيح وزارة العمل حول أنظمتها التي أشارت إلى أنها توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا تجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك، مبينة أن ما ذكرته الوزارة غير صحيح.

وتفصيلاً، أوضحت "الشعلان" بصفحتها على "تويتر" معلقة على وزارة العمل: "دور الضيافة تفرض الإقامة الجبرية على مَن انتهت مدة محكوميتها، ولم يستلمها ولي أمرها. وليس صحيحًا أن من ترغب في المغادرة في هذه الحالة تملك الخيار".

وذكرت وزارة العمل أمس أن ما يتم تداوله حول إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة غير صحيح، وأكدت أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا تجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

يُشار إلى أن إحدى الصحف نقلت أمس استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية للحماية من العنف، ودور رعاية الفتيات "دور الضيافة"، تمنع إجبار المرأة على الإقامة فيها، سواء كانت معنفة أو خارجة من محكومية.

عضوة مجلس الشورى لطيفة الشعلان وزارة العمل وحدات الحماية دور الضيافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشعلان" ترد على "العمل": دور الضيافة تفرض إقامة جبرية على المنتهية محكوميتها
سبق

ردت عضوة مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان على توضيح وزارة العمل حول أنظمتها التي أشارت إلى أنها توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا تجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك، مبينة أن ما ذكرته الوزارة غير صحيح.

وتفصيلاً، أوضحت "الشعلان" بصفحتها على "تويتر" معلقة على وزارة العمل: "دور الضيافة تفرض الإقامة الجبرية على مَن انتهت مدة محكوميتها، ولم يستلمها ولي أمرها. وليس صحيحًا أن من ترغب في المغادرة في هذه الحالة تملك الخيار".

وذكرت وزارة العمل أمس أن ما يتم تداوله حول إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة غير صحيح، وأكدت أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا تجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

يُشار إلى أن إحدى الصحف نقلت أمس استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية للحماية من العنف، ودور رعاية الفتيات "دور الضيافة"، تمنع إجبار المرأة على الإقامة فيها، سواء كانت معنفة أو خارجة من محكومية.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
12:42 AM

"الشعلان" ترد على "العمل": دور الضيافة تفرض إقامة جبرية على المنتهية محكوميتها

قالت إن ما ذكرته الوزارة بتوفير خيار المغادرة لمن ترغب في ذلك ليس صحيحًا

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قاسم الخبراني - الرياض
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5,637

ردت عضوة مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان على توضيح وزارة العمل حول أنظمتها التي أشارت إلى أنها توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا تجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك، مبينة أن ما ذكرته الوزارة غير صحيح.

وتفصيلاً، أوضحت "الشعلان" بصفحتها على "تويتر" معلقة على وزارة العمل: "دور الضيافة تفرض الإقامة الجبرية على مَن انتهت مدة محكوميتها، ولم يستلمها ولي أمرها. وليس صحيحًا أن من ترغب في المغادرة في هذه الحالة تملك الخيار".

وذكرت وزارة العمل أمس أن ما يتم تداوله حول إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة غير صحيح، وأكدت أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا تجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

يُشار إلى أن إحدى الصحف نقلت أمس استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية للحماية من العنف، ودور رعاية الفتيات "دور الضيافة"، تمنع إجبار المرأة على الإقامة فيها، سواء كانت معنفة أو خارجة من محكومية.

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