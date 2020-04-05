الإطاحة بشابّ دهس رجل مرور في إحدى نقاط التفتيش بجدة

الجاني تخطّى عدة نقاط وكان يقود سيارته بسرعة عالية جدًّا

نجحت الأجهزة الأمنية بجدة، مساء اليوم، في ضبط شاب دهس أحد رجال المرور برتبة رقيب، ويعمل في إحدى نقاط التفتيش بنهاية جسر الخير باتجاه الشمال. الغربي.

وعلمت "سبق" من مصادرها أن الرقيب تعرض مساء اليوم إلى دهس من سيارة كان يقودها شاب بسرعة عالية جدًّا، وأكدت المصادر أن الواقعة حدثت غرب فندق قصر المدينة؛ حيث كان يقود السيارة بسرعة عالية وتخطّى عدة نقاط تفتيش.

وقد أبلغت عنه نقاط التفتيش التي هرب منها، وحاول رجل المرور استيقافه لكنه دهسه واصطدم بسيارة المرور قبل أن يتم القبض عليه. وتشير المعلومات إلى أن رجل المرور نُقل للمستشفى وهو تحت الملاحظة.

وتأتي هذه الحادثة في أعقاب الحادثة التي وقعت بغرب مدينة الرياض وذهب ضحيتها رجل مرور.

وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بأنه أثناء قيام دورية مرورية مساء السبت الموافق 11 / 8 / 1441هـ بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الفلاح جنوب محافظة جدة، تعرضت للصدم من مركبة امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقف مواصلاً سيره بسرعة عالية، ما نتج عنه إصابة رجل المرور بإصابات طفيفة - ولله الحمد ـ وقد تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، كما تم التحفظ على مرافقيه، ـ مواطنة ومواطن ـ للاشتباه بعلاقتهما بأسباب عدم امتثاله لتعليمات قائد الدورية المرورية بالتوقف.