النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نفع" تستهدف 175 فتاة في النادي الصيفي الثالث

يتلقّين فيه العديد من البرامج المتنوعة الصباحية والمسائية

تدشن جمعية نفع الخيرية "نادي نفع الصيفي للفتيات 3"، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء السابع والعشرين من شوال الحالي، ويستهدف لمدة شهر الفتيات من مختلف الأعمار، وتتلقّى الفتيات فيه العديد من البرامج المتنوعة الصباحية والمسائية في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

كما يشهد النادي فعاليات أخرى في الهوايات المهنية والمسابقات والدورات، وتقام فعاليات النادي بمقر القسم النسائي في جمعية نفع الخيرية بجوار هيئة الصديق في حي الروابي بجدة.

أوضح ذلك المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري، مشيراً إلى أن هذا البرنامج من البرامج الرائدة في الجمعية، والذي يستهدف فئة الفتيات من مستفيدات القسم النسائي بالجمعية.

وأكد أن النادي هو أحد جهود الجمعية التي تترجم توجهات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو تعزيز الانتماء للوطن وتعميق الشعور بالوطنية، وبناء جيل واع ومثقّف من خلال برامج مصاحبة على يد نخبة من الأخصائيات والمدربات.

وقال: هذا ما يجعلنا نتطلّع إلى بناء إستراتيجية مستقبلية لهذا النادي نحو توعية هذا الجيل بأهمية تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”؛ من خلال غرس المسؤولية الاجتماعية وتعزيزها في نفوس النشء عبر البرامج الاجتماعية التي تشجّع على العمل التطوعي، وتعزيز الأمن الفكري وترسيخ المواطنة من خلال برامج القدوة الحسنة.

من جهتها أكدت مشرفة القسم النسائي بالجمعية أريج طرموم، اهتمام الجمعية بمثل هذا النادي الذي يستهدف 175 فتاة من مختلف المراحل؛ حيث تم استحداث العديد من الدورات المبتكرة التي تلامس زيادة وعي الفتيات بأهمية العمل الخيري وحب العمل والمشاركة وطرق التعامل مع الغير.

وأشارت إلى أن طموحات فريق العمل كبيرة نحو مساهمتهنّ في التجديد المستمرّ والتنوع الإثرائي والترفيهي لتقديم الجديد من الأنشطة التي تناسب ذائقة المشاركات وتلبّي متطلباتهن الفكرية والعقلية والمهنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"نفع" تستهدف 175 فتاة في النادي الصيفي الثالث
سبق

تدشن جمعية نفع الخيرية "نادي نفع الصيفي للفتيات 3"، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء السابع والعشرين من شوال الحالي، ويستهدف لمدة شهر الفتيات من مختلف الأعمار، وتتلقّى الفتيات فيه العديد من البرامج المتنوعة الصباحية والمسائية في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

كما يشهد النادي فعاليات أخرى في الهوايات المهنية والمسابقات والدورات، وتقام فعاليات النادي بمقر القسم النسائي في جمعية نفع الخيرية بجوار هيئة الصديق في حي الروابي بجدة.

أوضح ذلك المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري، مشيراً إلى أن هذا البرنامج من البرامج الرائدة في الجمعية، والذي يستهدف فئة الفتيات من مستفيدات القسم النسائي بالجمعية.

وأكد أن النادي هو أحد جهود الجمعية التي تترجم توجهات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو تعزيز الانتماء للوطن وتعميق الشعور بالوطنية، وبناء جيل واع ومثقّف من خلال برامج مصاحبة على يد نخبة من الأخصائيات والمدربات.

وقال: هذا ما يجعلنا نتطلّع إلى بناء إستراتيجية مستقبلية لهذا النادي نحو توعية هذا الجيل بأهمية تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”؛ من خلال غرس المسؤولية الاجتماعية وتعزيزها في نفوس النشء عبر البرامج الاجتماعية التي تشجّع على العمل التطوعي، وتعزيز الأمن الفكري وترسيخ المواطنة من خلال برامج القدوة الحسنة.

من جهتها أكدت مشرفة القسم النسائي بالجمعية أريج طرموم، اهتمام الجمعية بمثل هذا النادي الذي يستهدف 175 فتاة من مختلف المراحل؛ حيث تم استحداث العديد من الدورات المبتكرة التي تلامس زيادة وعي الفتيات بأهمية العمل الخيري وحب العمل والمشاركة وطرق التعامل مع الغير.

وأشارت إلى أن طموحات فريق العمل كبيرة نحو مساهمتهنّ في التجديد المستمرّ والتنوع الإثرائي والترفيهي لتقديم الجديد من الأنشطة التي تناسب ذائقة المشاركات وتلبّي متطلباتهن الفكرية والعقلية والمهنية.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:15 PM

"نفع" تستهدف 175 فتاة في النادي الصيفي الثالث

يتلقّين فيه العديد من البرامج المتنوعة الصباحية والمسائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
18

تدشن جمعية نفع الخيرية "نادي نفع الصيفي للفتيات 3"، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء السابع والعشرين من شوال الحالي، ويستهدف لمدة شهر الفتيات من مختلف الأعمار، وتتلقّى الفتيات فيه العديد من البرامج المتنوعة الصباحية والمسائية في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

كما يشهد النادي فعاليات أخرى في الهوايات المهنية والمسابقات والدورات، وتقام فعاليات النادي بمقر القسم النسائي في جمعية نفع الخيرية بجوار هيئة الصديق في حي الروابي بجدة.

أوضح ذلك المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري، مشيراً إلى أن هذا البرنامج من البرامج الرائدة في الجمعية، والذي يستهدف فئة الفتيات من مستفيدات القسم النسائي بالجمعية.

وأكد أن النادي هو أحد جهود الجمعية التي تترجم توجهات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو تعزيز الانتماء للوطن وتعميق الشعور بالوطنية، وبناء جيل واع ومثقّف من خلال برامج مصاحبة على يد نخبة من الأخصائيات والمدربات.

وقال: هذا ما يجعلنا نتطلّع إلى بناء إستراتيجية مستقبلية لهذا النادي نحو توعية هذا الجيل بأهمية تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”؛ من خلال غرس المسؤولية الاجتماعية وتعزيزها في نفوس النشء عبر البرامج الاجتماعية التي تشجّع على العمل التطوعي، وتعزيز الأمن الفكري وترسيخ المواطنة من خلال برامج القدوة الحسنة.

من جهتها أكدت مشرفة القسم النسائي بالجمعية أريج طرموم، اهتمام الجمعية بمثل هذا النادي الذي يستهدف 175 فتاة من مختلف المراحل؛ حيث تم استحداث العديد من الدورات المبتكرة التي تلامس زيادة وعي الفتيات بأهمية العمل الخيري وحب العمل والمشاركة وطرق التعامل مع الغير.

وأشارت إلى أن طموحات فريق العمل كبيرة نحو مساهمتهنّ في التجديد المستمرّ والتنوع الإثرائي والترفيهي لتقديم الجديد من الأنشطة التي تناسب ذائقة المشاركات وتلبّي متطلباتهن الفكرية والعقلية والمهنية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,276
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,135
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,668
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,020

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة