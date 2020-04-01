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متحدث "الصحة": لا تتساهلوا في إحضار عمالة المهن المخالفة

حذر من خطورة هذا السلوك في احتمال نشر عدوى "كورونا"

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الجميع من أي ممارسات مخالفة للتوصيات والتعليمات الصحية أو الأمنية من قبيل إحضار عمالة المهن المخالفة كالحلاقين أو العمالة المنزلية للبيوت، داعياً إلى استشعار خطورة نقلهم عدوى الإصابة بفيروس "كورونا".

جاء ذلك في رسالة وجهها "العبدالعالي" إلى من يتساهلون مع عمالة المهن المخالفة التي قد تنقل إليهم العدوى بعد إحضارها للمنزل، مثل الحلاقين والعاملات المنزليات وغيرهم.

وقال المتحدث باسم "الصحة" خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس "كورونا" الجديد: من الخطر دخول الأفراد علينا من خارج المنزل، ونحن نجهل مستوى نظافتهم وسلوكياتهم ومن خالطوا.

وأضاف: إذا الإنسان بدلاً من أن يقوم بحلاقة نفسه والعناية بها يقوم بجلب شخص من خارج المنزل لا يعرفه ولا يضمن سلوكياته، وهو في نفس اليوم قد يكون قد مرّ على عشرة منازل مثلاً، فضلاً عن جهلنا بالأشخاص الذين قدم لهم الخدمة في أماكن غير مهيأة، وليس فيها اشتراطات نظافة، ونعلم في الغالب أنه يمارسها بشكل خفي بعيدًا عن الأعين.

وأردف "العبدالعالي": يجب أن نكون رقباء على أنفسنا وعلى صحتنا، فلا نسمح لهم أبداً بأن يقدموا لنا هذه الخدمات مقابل حجم المخاطر التي يمكن أن تدخل معهم.

وتابع: لا يجب على الشخص أن يكون مهتمًا بأن يكون شكله جميلاً إذا كان المقابل هو خطر انتقال الفيروس إلى أبنائه أو ذويه، ومن يستشعر خطورة العدوى بالفيروس لن يغامر أبداً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": لا تتساهلوا في إحضار عمالة المهن المخالفة
سبق

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الجميع من أي ممارسات مخالفة للتوصيات والتعليمات الصحية أو الأمنية من قبيل إحضار عمالة المهن المخالفة كالحلاقين أو العمالة المنزلية للبيوت، داعياً إلى استشعار خطورة نقلهم عدوى الإصابة بفيروس "كورونا".

جاء ذلك في رسالة وجهها "العبدالعالي" إلى من يتساهلون مع عمالة المهن المخالفة التي قد تنقل إليهم العدوى بعد إحضارها للمنزل، مثل الحلاقين والعاملات المنزليات وغيرهم.

وقال المتحدث باسم "الصحة" خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس "كورونا" الجديد: من الخطر دخول الأفراد علينا من خارج المنزل، ونحن نجهل مستوى نظافتهم وسلوكياتهم ومن خالطوا.

وأضاف: إذا الإنسان بدلاً من أن يقوم بحلاقة نفسه والعناية بها يقوم بجلب شخص من خارج المنزل لا يعرفه ولا يضمن سلوكياته، وهو في نفس اليوم قد يكون قد مرّ على عشرة منازل مثلاً، فضلاً عن جهلنا بالأشخاص الذين قدم لهم الخدمة في أماكن غير مهيأة، وليس فيها اشتراطات نظافة، ونعلم في الغالب أنه يمارسها بشكل خفي بعيدًا عن الأعين.

وأردف "العبدالعالي": يجب أن نكون رقباء على أنفسنا وعلى صحتنا، فلا نسمح لهم أبداً بأن يقدموا لنا هذه الخدمات مقابل حجم المخاطر التي يمكن أن تدخل معهم.

وتابع: لا يجب على الشخص أن يكون مهتمًا بأن يكون شكله جميلاً إذا كان المقابل هو خطر انتقال الفيروس إلى أبنائه أو ذويه، ومن يستشعر خطورة العدوى بالفيروس لن يغامر أبداً.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:30 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:50 PM

متحدث "الصحة": لا تتساهلوا في إحضار عمالة المهن المخالفة

حذر من خطورة هذا السلوك في احتمال نشر عدوى "كورونا"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
7,401

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الجميع من أي ممارسات مخالفة للتوصيات والتعليمات الصحية أو الأمنية من قبيل إحضار عمالة المهن المخالفة كالحلاقين أو العمالة المنزلية للبيوت، داعياً إلى استشعار خطورة نقلهم عدوى الإصابة بفيروس "كورونا".

جاء ذلك في رسالة وجهها "العبدالعالي" إلى من يتساهلون مع عمالة المهن المخالفة التي قد تنقل إليهم العدوى بعد إحضارها للمنزل، مثل الحلاقين والعاملات المنزليات وغيرهم.

وقال المتحدث باسم "الصحة" خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس "كورونا" الجديد: من الخطر دخول الأفراد علينا من خارج المنزل، ونحن نجهل مستوى نظافتهم وسلوكياتهم ومن خالطوا.

وأضاف: إذا الإنسان بدلاً من أن يقوم بحلاقة نفسه والعناية بها يقوم بجلب شخص من خارج المنزل لا يعرفه ولا يضمن سلوكياته، وهو في نفس اليوم قد يكون قد مرّ على عشرة منازل مثلاً، فضلاً عن جهلنا بالأشخاص الذين قدم لهم الخدمة في أماكن غير مهيأة، وليس فيها اشتراطات نظافة، ونعلم في الغالب أنه يمارسها بشكل خفي بعيدًا عن الأعين.

وأردف "العبدالعالي": يجب أن نكون رقباء على أنفسنا وعلى صحتنا، فلا نسمح لهم أبداً بأن يقدموا لنا هذه الخدمات مقابل حجم المخاطر التي يمكن أن تدخل معهم.

وتابع: لا يجب على الشخص أن يكون مهتمًا بأن يكون شكله جميلاً إذا كان المقابل هو خطر انتقال الفيروس إلى أبنائه أو ذويه، ومن يستشعر خطورة العدوى بالفيروس لن يغامر أبداً.

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