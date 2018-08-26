وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير موريشيوس

الطرفان استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.



وتضمن الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.