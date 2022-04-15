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إعلامي "فرنسي": "الفيفا" يُغرم "الاتحاد" بمبلغ يفوق الـ3 ملايين يورو!

أدان الاتحاد الدولي فيفا، في قرار له منذ قليل، نادي الاتحاد في الشكوى المقدمة من لاعبه السابق مروان دا كوستا، الذي رحل عن الفريق في وقت سابق بسبب عدم تسلمه مستحقاته.

وبحسب ما نقل الإعلامي الفرنسي مانو لونغون على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن الاتحاد الدولي أدان نادي الاتحاد وحكم للاعب المغربي مروان دا كوستا بأكثر من 3 ملايين يورو.

وقال الإعلامي في تغريدته إن على إدارة النادي الدفع أو الاستعداد لعقوبة أكثر قسوة تتمثل في حرمانه من التواجد في سوق الانتقالات.

وكان المغربي دا كوستا قد فسخ تعاقده مع نادي الاتحاد بسبب عدم الحصول على مستحقاته، وتقدّم بشكوى للاتحاد الدولي فيفا، علمًا بأن اللاعب انضمّ مؤخرًا لنادي طرابزون سبور التركي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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إعلامي "فرنسي": "الفيفا" يُغرم "الاتحاد" بمبلغ يفوق الـ3 ملايين يورو!
سبق

أدان الاتحاد الدولي فيفا، في قرار له منذ قليل، نادي الاتحاد في الشكوى المقدمة من لاعبه السابق مروان دا كوستا، الذي رحل عن الفريق في وقت سابق بسبب عدم تسلمه مستحقاته.

وبحسب ما نقل الإعلامي الفرنسي مانو لونغون على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن الاتحاد الدولي أدان نادي الاتحاد وحكم للاعب المغربي مروان دا كوستا بأكثر من 3 ملايين يورو.

وقال الإعلامي في تغريدته إن على إدارة النادي الدفع أو الاستعداد لعقوبة أكثر قسوة تتمثل في حرمانه من التواجد في سوق الانتقالات.

وكان المغربي دا كوستا قد فسخ تعاقده مع نادي الاتحاد بسبب عدم الحصول على مستحقاته، وتقدّم بشكوى للاتحاد الدولي فيفا، علمًا بأن اللاعب انضمّ مؤخرًا لنادي طرابزون سبور التركي.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
07:26 PM

إعلامي "فرنسي": "الفيفا" يُغرم "الاتحاد" بمبلغ يفوق الـ3 ملايين يورو!

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محمد السيّد - الرياض
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2,072

أدان الاتحاد الدولي فيفا، في قرار له منذ قليل، نادي الاتحاد في الشكوى المقدمة من لاعبه السابق مروان دا كوستا، الذي رحل عن الفريق في وقت سابق بسبب عدم تسلمه مستحقاته.

وبحسب ما نقل الإعلامي الفرنسي مانو لونغون على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن الاتحاد الدولي أدان نادي الاتحاد وحكم للاعب المغربي مروان دا كوستا بأكثر من 3 ملايين يورو.

وقال الإعلامي في تغريدته إن على إدارة النادي الدفع أو الاستعداد لعقوبة أكثر قسوة تتمثل في حرمانه من التواجد في سوق الانتقالات.

وكان المغربي دا كوستا قد فسخ تعاقده مع نادي الاتحاد بسبب عدم الحصول على مستحقاته، وتقدّم بشكوى للاتحاد الدولي فيفا، علمًا بأن اللاعب انضمّ مؤخرًا لنادي طرابزون سبور التركي.

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