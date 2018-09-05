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جامعة الملك خالد توقع عقداً مع الجامعة العربية المفتوحة

في تقديم خدمات استشارية

وقع مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم، بمكتبه عقد تقديم خدمات استشارية لمدة عامين بين الجامعة والجامعة العربية المفتوحة, والتي مثلها مديرها الدكتور علي بن محمد الشهراني, بحضور عدد من وكلاء الجامعة وعمدائها.

أوضح عميد معهد البحوث والاستشارات، الدكتور عبداللطيف الحديثي، أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تفعيل تعاون حقيقي وجاد ومثمر بين الجهتين في عدد من المجالات، سيكون باكورتها اليوم، مجال خدمات المجلس العلمي في جامعة الملك خالد؛ للاستفادة من خبرات وقدرات المجلس في دراسات طلبيات الترقية والتعيين لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة العربية المفتوحة، واستكمال متطلباتها وعرضها على اللجان المختصة وإصدار التوصيات حيالها وفق الأنظمة التي تحكم ذلك.

وأضاف أن هذه الشراكة ستدعم الحركة التعليمية والتنموية في المنطقة، لاسيما وأن الجامعة العربية المفتوحة تسعى لفتح فرع لها بالمنطقة في القريب العاجل, مقدماً شكره لمدير الجامعة على حرصه ودعمه ومتابعته لمثل هذه الشراكات ومد جسور التعاون والتفاعل مع مختلف مؤسسات المجتمع.

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جامعة الملك خالد توقع عقداً مع الجامعة العربية المفتوحة
سبق

وقع مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم، بمكتبه عقد تقديم خدمات استشارية لمدة عامين بين الجامعة والجامعة العربية المفتوحة, والتي مثلها مديرها الدكتور علي بن محمد الشهراني, بحضور عدد من وكلاء الجامعة وعمدائها.

أوضح عميد معهد البحوث والاستشارات، الدكتور عبداللطيف الحديثي، أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تفعيل تعاون حقيقي وجاد ومثمر بين الجهتين في عدد من المجالات، سيكون باكورتها اليوم، مجال خدمات المجلس العلمي في جامعة الملك خالد؛ للاستفادة من خبرات وقدرات المجلس في دراسات طلبيات الترقية والتعيين لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة العربية المفتوحة، واستكمال متطلباتها وعرضها على اللجان المختصة وإصدار التوصيات حيالها وفق الأنظمة التي تحكم ذلك.

وأضاف أن هذه الشراكة ستدعم الحركة التعليمية والتنموية في المنطقة، لاسيما وأن الجامعة العربية المفتوحة تسعى لفتح فرع لها بالمنطقة في القريب العاجل, مقدماً شكره لمدير الجامعة على حرصه ودعمه ومتابعته لمثل هذه الشراكات ومد جسور التعاون والتفاعل مع مختلف مؤسسات المجتمع.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
07:37 PM

جامعة الملك خالد توقع عقداً مع الجامعة العربية المفتوحة

في تقديم خدمات استشارية

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ظافر الشهري - عسير
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وقع مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم، بمكتبه عقد تقديم خدمات استشارية لمدة عامين بين الجامعة والجامعة العربية المفتوحة, والتي مثلها مديرها الدكتور علي بن محمد الشهراني, بحضور عدد من وكلاء الجامعة وعمدائها.

أوضح عميد معهد البحوث والاستشارات، الدكتور عبداللطيف الحديثي، أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تفعيل تعاون حقيقي وجاد ومثمر بين الجهتين في عدد من المجالات، سيكون باكورتها اليوم، مجال خدمات المجلس العلمي في جامعة الملك خالد؛ للاستفادة من خبرات وقدرات المجلس في دراسات طلبيات الترقية والتعيين لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة العربية المفتوحة، واستكمال متطلباتها وعرضها على اللجان المختصة وإصدار التوصيات حيالها وفق الأنظمة التي تحكم ذلك.

وأضاف أن هذه الشراكة ستدعم الحركة التعليمية والتنموية في المنطقة، لاسيما وأن الجامعة العربية المفتوحة تسعى لفتح فرع لها بالمنطقة في القريب العاجل, مقدماً شكره لمدير الجامعة على حرصه ودعمه ومتابعته لمثل هذه الشراكات ومد جسور التعاون والتفاعل مع مختلف مؤسسات المجتمع.

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